Dal Napoli all’Inter: Marotta prova a beffare Giuntoli

Nelle ultime ore si è registrato l’interesse dell’Inter per un giocatore del Napoli. L’AD nerazzurro Marotta tenta lo sgambetto a Giuntoli, che già in estate voleva l’azzurro alla Juventus.

La stagione del Napoli è iniziata tra molti alti e bassi, dovuti anche al cambio d’allenatore ed alle nuove ideologie tattiche. Sono diversi però i giocatori che nonostante le difficoltà si sono messi in mostra tra gli azzurri.

Uno di loro è stato messo nel mirino dall’Inter, che sfiderà la Juventus in questo acceso duello di mercato.

L’Inter vuole Zielinski: testa a testa con la Juventus

Nel corso dell’ultima estate il nome di Piotr Zielinski è stato al centro di numerose voci di mercato. Il centrocampista polacco sembrava ormai ad un passo dall’addio, con la Lazio e diersi club dell’Arabia Saudita pronti ad accoglierlo. Alla fine però Zielinski è rimasto a Napoli, con cui è iniziato anche un discorso per il rinnovo, che però si è arenato.

Il centrocampista del Napoli ha il contratto in scadenza al termine della stagione, ossia a giugno 2024, e per questo motivo diventa appetibile per diversi club. Il Napoli le proverà tutte per convincere Zielinski a proseguire ancora la sua avventura con la maglia azzurra, anche se le offerte delle pretendenti potrebbero far vacillare il polacco.

Come riporta LaGazzetta.it, l’Inter si sarebbe iscritta alla corsa per assicurarsi Zielinski a parametro zero il prossimo giugno. Dunque presto potrebbe verificarsi un Derby d’Italia sul mercato, visto che anche la Juventus è sulle tracce del polacco. Cristiano Giuntoli già nel corso dell’estate aveva provato a portarlo a Torino, ma le risicate risorse economiche bianconere per questa sessione di mercato hanno bloccato in partenza l’assalto. Il Napoli adesso dovrà accelerare i tempi se vorrà rinnovare il contratto a Zielinski, altrimenti tra due mesi potrebbe già verificarsi una situazione più complessa in fase di trattativa.

Difatti a partire dal 1 gennaio 2024, le società interessate a Zielinski potranno già far firmare un pre-contratto al centrocampista polacco in vista di giugno. Arrivare a gennaio con Zielinski in scadenza dunque non sarebbe la situazione ideale per il Napoli, che potrebbe perderlo senza aver voce in capitolo. Adesso la palla passa dunque nelle mani degli uomini mercato del Napoli e di Aurelio De Laurentiis, che dovranno decidere alla svelta come muoversi sulla situazione inerente a Zielinski. Il tempo scorre e la trattativa è attualmente in stand-by, ed ogni giorno che passa allontana sempre più concretamente Zielinski dal Napoli.