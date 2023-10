Maradona, elogio da brividi da parte dei tifosi: le celebrazioni al murales (VIDEO)

Il 30 ottobre non è un giorno come gli altri: a Napoli si festeggia Diego Armando Maradona: le celebrazioni dei tifosi al murales

In occasione del compleanno di Diego Armando Maradona, la città di Napoli tutta si è mossa per commemorare un idolo senza tempo. Sono numerosi i luoghi d’interesse nei quali si è festeggiato il compleanno di Diego, dal murales ai Quartieri Spagnoli con la visita di Rudi Garcia, fino ad arrivare al maestoso murales di San Giovanni a Teduccio, forse il più iconico.

Si tratta di un’opera singolare, realizzata dall’artista partenopeo di origini olandesi Jorit, oramai famoso in tutto il mondo per il suo inconfondibile stile. Sin dall’inizio il progetto, che porta il nome dell’artista Jorit, ha ottenuto un grande riscontro mediatico in tutto il mondo. Lo stesso Maradona commentò tramite un post sui suoi profili social l’opera: “Grazie Jorit! Grazie Napoli! Noi siamo una Tribù Umana! I segni rossi sul viso simboleggiano questo concetto”, citava la descrizione del post di Maradona.

Celebrazioni per Maradona al murales di San Giovanni: il video

Una folla di tifosi azzurri si è riunita sotto al murales di San Giovanni a Teduccio per commemorare Maradona con cori, spettacoli pirotecnici, fumogeni e applausi.

Oltre ai vari cori per Maradona, come il celebre “Oh mamma mamma sai perché mi batte il corazòn”, i supporters partenopei hanno esposto uno striscione con su riportata una celebre frase di Maradona: “La pelota no se mancha”, in italiano “La palla non si sporca”, con riferimento alla purezza del gioco del calcio, varie volte sporcata da scandali di ogni tipo. Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione: