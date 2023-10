Garcia omaggia Maradona: il gesto emoziona i tifosi (VIDEO)

Bel gesto di Garcia per omaggiare Maradona nel giorno del suo 63esimo compleanno: le foto fanno emozionare i tifosi del Napoli

All’indomani del pareggio casalingo con il Milan di Stefano Pioli, Garcia ha regalato emozioni forti a tutti i tifosi del Napoli. Non è un giorno qualunque, è il giorno nel quale in città si festeggia il compleanno di Diego Armando Maradona. Non un giocatore qualunque per Napoli e i napoletani, una divinità e un legame indissolubile che legherà per sempre Diego alla città partenopea e alla sua gente. Quest’oggi Maradona avrebbe compiuto 63 anni e in città i luoghi a lui dedicati sono stracolmi di tifosi, pronti a regalare anche solo un pensiero al proprio idolo.

A Napoli Maradona è un po’ ovunque, nelle case, sui muri e per le strade. Tuttavia, ci sono alcuni posti che sono divenuti veri e propri luoghi di culto per tutti gli appassionati di calcio. A partire dallo Stadio, a lui dedicato, che seppur non predisponga ancora di un tour guidato o di un museo, accoglie tifosi di tutto il mondo, pronti a vedere (anche solo dall’esterno) l’impianto dove ha giocato il 10 argentino. Poi gli svariati murales. Come quello di Jorit, noto artista partenopeo di origini olandesi, a San Giovanni a Teduccio, che raffigura un Maradona insolito, raffigurato con barba folta e sguardo severo.

Garcia in visita al murales di Maradona: il bel gesto dell’allenatore

Tuttavia il luogo più rappresentativo è il murales dei Quartieri Spagnoli, cuore pulsante della città partenopea. Fu dipinto quando il Napoli vinse il secondo scudetto nel 1990, in quello che oggi si chiama Largo Maradona. Negli anni l’opera di Filardi ha accolto milioni di visitatori, oltre a tante personalità note del mondo del calcio, e non solo. Chiunque passi per Napoli, solitamente, fa tappa fissa a Largo Maradona per osservare il murales dedicato ad uno dei calciatori, se non il più forte, della storia del calcio. Questa sera, ad omaggiare Maradona ci ha pensato Rudi Garcia.

L’allenatore azzurro si è recato a Largo Maradona per ricordare il campione argentino nel giorno del suo compleanno. Il tecnico, immortalato da La bodega de Dios, si è fatto immortalare con una maglia con su scritto “Quartieri Spagnoli” e ben visibile il murales di Maradona. Una visita speciale, che ha fatto sicuramente piacere ai tifosi del Napoli presenti (e non), data l’importanza che ha la figura di Maradona nell’immaginario comune. Di seguito un video della visita: