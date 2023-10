Napoli, che rimpianto: l’obiettivo per la difesa sta stupendo la Bundesliga

Rimpianto Napoli, era un obiettivo concreto per la difesa, alla fine è finito in Bundesliga e sta sorprendendo tutti: di chi si tratta

Il Napoli di Rudi Garcia ha risposto alle critiche delle ultime settimane sul campo. Due vittorie nelle ultime due gare, una in Champions contro l’Union Berlino e una in campionato contro il Verona, al Bentegodi. Gare che, almeno per il momento, hanno permesso a Garcia di confermare la sua presenza sulla panchina del Napoli anche per le prossime partite. Altro test di fondamentale importanza sarà quello di domenica sera, al Maradona contro il Milan di Stefano Pioli, in un remake delle sfide scudetto degli ultimi anni.

In vista della sfida ai rossoneri, con ogni probabilità, si ripresenterà il consueto ballottaggio sulla fascia sinistra tra Mario Rui e Olivera. Il ruolo del terzino sinistro, sopratutto prima dell’arrivo di Olivera, è sempre stato un ruolo nel quale il Napoli ha sofferto a causa dei continui infortuni di Ghoulam. Nonostante il costante aiuto e la professionalità infinita di Mario Rui, negli anni vari terzini sinistri di livello sono stati accostati al Napoli per affiancare il portoghese. Tra questi vogliamo ricordare in particolare Alejandro Grimaldo. Il terzino spagnolo, ora in forza al Bayer Leverkusen, è uno dei calciatori più in forma dell’intera Bundesliga.

Bundesliga, Grimaldo eccelle: la storia del mancato arrivo in maglia azzurra

Quando il Napoli lo ha corteggiato l’ex canterano del Barcellona giocava al Benfica, dove è rimasto per 7 anni, registrando una costante crescita di rendimento negli anni. La scorsa estate, liberatosi a costo zero, è finito al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, squadra rivelazione di questa Bundesliga. Ora occupa il secondo posto, alle spalle del Bayern Monaco, a una sola lunghezza dai bavaresi, ma con una gara in meno giocata. Il Bayer Leverkusen ha convinto tutti anche dal punto di vista del gioco. Non a caso il suo allenatore è tra i candidati a panchine prestigiose come quella del Real Madrid.

Tra i grandi protagonisti del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso c’è senza dubbi Grimaldo. Da terzino sinistro ha siglato 5 gol in stagione tra Europa League e Bundesliga. Di questi cinque due li ha siglati nella stessa gara, contro il Qarabag, ultima trasferta europea dei tedeschi. Oltre al Napoli, avevano messo in passato gli occhi su di lui altre big del calcio italiano come Juventus e Inter. Dunque, un’altra occasione persa per osservare un calciatore dal talento spropositato in Serie A.