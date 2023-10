Zoff difende Meret e si espone: “Più forte di Maignan in un punto”

L’ex portiere del Napoli Dino Zoff si è prodigato ancora una volta nel difendere Alex Meret dalle critiche, esaltando ancora una volta le sue qualità.

Le prestazioni di Alex Meret sono sempre al centro delle discussioni di tutti i tifosi del Napoli. Spesso, infatti, i tifosi si dividono nelle considerazioni sul portiere azzurro, fra chi lo considera un portiere pienamente all’altezza della causa, e chi invece evidenzia alcune lacune nel suo stile di gioco, come la scarsa capacità nel gioco con i peid.

Ultimamente, anche le sue performance sul lato strettamente relativo alle parate sono state causa di discussione: in particolare, dopo le sconfitte contro Real Madrid e Fiorentina in tanti hanno addossato le colpe sul friulano per le reti subite dagli azzurri. Anche qui, però, le opinioni sono state unanimi.

Zoff sul paragone fra Meret e Maignan

Fra coloro che più volte si sono espressi in favore di Meret c’è senza dubbio l’ex portiere azzurro Dino Zoff. Anche oggi, nel corso del suo intervento a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex leggende della Nazionale ha ribadito il suo apprezzamento nei confronti del portiere del Napoli.

Zoff infatti si è concentrato sul match fra Napoli e Milan di domenica, fondamentale per i destini di entrambe le squadre. Nelle fila rossonere milita Mike Maignan, portiere francese considerato oramai fra i migliori al mondo nel ruolo. Zoff ha però voluto rendere omaggio anche a Meret riguardo al duello fra i pali che si svolger domenica:

Maignan e Meret sono entrambi fortissimi, ma possono ancora migliorare. Maignan è esplosivo, Meret forse ha più tecnica. Sono entrambi dei grandi portieri.

Zoff ha poi offerto anche il suo punto di vista generale sulla partita, affermando che per il Napoli sarà fondamentale disinnescare Leao per riuscire a neutralizzare gli attacchi rossoneri.