Osimhen è ancora in Nigeria: quando rientrerà a Napoli

Il bomber del Napoli si trova ancora a casa sua in Nigeria grazie ad un permesso chiesto e concesso dalla società

Era stato incontrato da alcuni tifosi partenopei su un volo diretto a Francoforte nella giornata di martedì. La speranza era quella che quella destinazione fosse uno scalo per Berlino dove da lì a poche ore si sarebbe giocata la partita tra Napoli e Union. Francoforte era sicuramente uno scalo per Victor Osimhen ma per andare in Nigeria e non per la capitale tedesca.

Il centravanti azzurro infatti aveva chiesto ad Aurelio De Laurentiis un permesso per poter rientrare in patria per motivi familiari. Accordato dalla dirigenza VO9 è subito partito per la Nigeria dove si trova ancora tutt’ora. Il suo infortunio rischia di essere più serio del previsto e ad oggi, secondo quanto trapelato dai media, potrebbe restare fuori dal campo fino ad inizio dicembre.

Nemmeno in tribuna contro il Milan

Victor Osimhen, secondo l’edizione odierna di la Repubblica Napoli, si trova ancora nella capitale nigeriana. Con la sua Nazionale ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale destro e con l’infermeria potrebbe averne ancora per molti giorni. Non rientrerà a Napoli ma rimarrà in patria anche per la partita con il Milan. Il nigeriano quindi non sarà presente sugli spalti dello Stadio Maradona.

Ad oggi il suo recupero, secondo quanto spiegato dal quotidiano, dipenderà molto dall’evoluzione delle condizioni dell’infortunio che è piuttosto serio. Difficile fare delle previsioni, non si sa ancora se potrà rientrare per la partita del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid del 29 novembre o per quella in programma contro l’Inter del 3 dicembre.