Mercato Napoli, indiscrezione da non credere su Osimhen: “Maxi scambio con la Juve”

Clamorosa indiscrezione di mercato, il Napoli potrebbe essere coinvolto in uno scambio con la Juve: sul tavolo anche il futuro di Osimhen

Dopo la pioggia di critiche durante le due settimane di sosta Nazionali, il Napoli di Garcia ha avuto occasione di rifarsi. Gli azzurri non hanno fallito i primi due appuntamenti al rientro, il primo in trasferta con il Verona in campionato e il secondo, sempre in trasferta, stavolta però in Champions League, contro l’Union Berlino. In entrambe le gare il protagonista assoluto è stato Kvaratskhelia. Il georgiano ha siglato due gol al Bentegodi e un assist da fenomeno per Raspadori a Berlino, che gli è valso il premio di “Man of the Match”, nonostante l’assenza pesante del suo partner d’attacco Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano, assente per un infortunio rimediato in Nazionale, sta facendo ancora discutere per i suoi comportamenti. Non è bastato il caso TikTok e la sfuriata contro Garcia. Negli ultimi giorni si è alzato un polverone di polemiche attorno ad Osimhen a causa della sua partenza per la Germania lo stesso giorno della squadra. Tuttavia, l’ex attaccante del Lille non è partito per seguire i compagni a Berlino, ma si è recato a Francoforte. Il presidente De Laurentiis, stando alle ultime indiscrezioni, visto il lungo stop muscolare che lo terrà fuori per oltre un mese, gli ha concesso un piccolo permesso per motivi personali. Voci che però non fanno che alimentare i dubbi sul rinnovo contrattuale, sul quale la firma non c’è ancora, tutt’altro.

Calciomercato Napoli, l’indiscrezione sul futuro di Osimhen

Infatti, nonostante le notizie positive dell’estate, con il rinnovo che pareva ad un passo, Osimhen e il Napoli sono ancora in trattativa per rinnovare e le discussioni tra le parti sembrano ancora piuttosto lunghe. In estate gli azzurri hanno resistito alle ricche offerte dall’Arabia Saudita, con i club sauditi pronti a sborsare cifre astronomiche per portarselo a casa. Tuttavia, stando a quanto riportato dal giornalista RAI Paolo Paganini sul suo profilo Twitter, l’interesse dell’Arabia per Osimhen non è scemato. “Arabi in pressing su Osimhen, offerta da 150 milioni”, citando il tweet del giornalista, ma il Napoli avrebbe rispedito nuovamente al mittente l’offerta.

Intanto però, riporta Paganini, il Napoli ha sondato Milik e sarebbe pronto ad intavolare un maxi scambio con la Juventus. La pedina di scambio per arrivare al polacco ex Napoli potrebbe essere Zanoli, pupillo di Giuntoli, sul quale ha messo gli occhi sin da quest’estate. L’ex dirigente azzurro intanto ha intensificato i rapporti per Samardzic, anche lui profilo individuato ai tempi del Napoli.