Garcia deve confermare la sua posizione: con il Milan il grande esame

Un esame importante per il tecnico francese che nella partita casalinga contro i rossoneri si giocherà tanto

La Champions League è archiviata e con l’Union Berlino, a discapito di una brutta prestazione, sono comunque arrivati i tre punti. Il gioco mostrato dalla squadra di Rudi Garcia in Germania non ha convinto i tifosi e tantomeno Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo sta continuando ad andare tutte le mattina a Castel Volturno per osservare da vicino il lavoro del francese.

Dalla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali, sono arrivati due successi per il Napoli. Nonostante però le vittorie ottenute in campionato ed in Champions, la dirigenza non è ancora convinta da Rudi Garcia la cui posizione, come riportato stamani dal Corriere dello Sport, continuerebbe ad essere in discussione.

Il Milan sarà decisivo

Siamo già alla 10^ di campionato e la sfida tra Napoli e Milan sarà quindi un grande classico. Due squadre che si sono affrontate per i quarti di finale di Champions League durante la passata stagione, arrivano a questo scontro in un momento di forma simile. Peggio i rossoneri, forse, che vengono da due brutte sconfitte ottenute contro Juventus e PSG. Tesa l’aria nello spogliatoio di Milanello dove confermano la fiducia a Pioli. La sensazione è che per entrambe gli allenatori sarà un test importantissimo.

Non un dentro fuori tra chi vince e chi perde per Garcia e Pioli, ma certo è che le il loro lavoro è pronto sicuramente ad essere messo in discussione. Tanto dipenderà dall’esito della partita di domenica sera al Maradona tra Napoli e Milan. Aurelio De Laurentiis pretende una prestazione ad alti livelli sopratutto contro il Milan. La sconfitta della sua squadra contro i rossoneri per 4-0, come confermato da lui stesso qualche mese fa, era rimasta “indigesta” e per questo la sensazione è quella di voler a tutti i costi una rivincita.