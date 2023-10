Supercoppa Italiana, arrivata la decisione di De Laurentiis sulla partecipazione del Napoli

Da diverse settimane uno dei temi caldi riguarda la Supercoppa Italiana. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha minacciato di non disputare l’evento. Intanto arriva una conferma sulla decisione del patron azzurro.

De Laurentiis nelle ultime settimane è stato al centro di diversi argomenti scottanti. In primis sulla questione allenatore del Napoli in caso di esonero per Garcia, per poi passare dai diritti tv della Serie A fino alla Supercoppa Italiana.

Proprio su questa competizione arrivano indiscrezioni circa la partecipazione o meno del Napoli dopo le minacce di De Laurentiis delle scorse settimane.

Il Napoli verso la partecipazione alla Supercoppa Italiana

Nelle scorse settimane il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato al centro di una discussione in merito alla Supercoppa Italiana. L’evento che si disputerà in Arabia Saudita e per la prima volta con la formula delle final four è stato al centro delle attenzioni del patron del Napoli. Durante le sue uscite mediatiche, De Laurentiis ha minacciato più volte di non partecipare alla competizione.

I motivi che stanno dietro a queste parole del presidente del Napoli sono molteplici, tra cui il viaggio lungo. Successivamente e poi scoppiata la guerra in quelle zone geografiche, e ciò ha ulteriormente allarmato De Laurentiis che è rimasto forte sulla sua posizione. A peggiorare la situazione è stato anche il cambio date richiesto dagli arabi ed accettato dalla Lega senza alcun problema. Inizialmente la competizione si sarebbe dovuta svolgere a dicembre, ma poi si è optato per lo slittamento definitivo a gennaio, per la quale inoltre ancora non sono state rese le date ufficiali. Ad oggi dunque era molto probabile la rinuncia alla partecipazione della Supercoppa Italiana per il Napoli.

Lo scenario però negli ultimi giorni sembra essere cambiato in casa Napoli, con De Laurentiis che sembra essersi ammorbidito sulla sua posizione. Nonostante nella giornata di lunedì De Laurentiis sia parso decisamente nervoso per la questione in merito ai diritti tv, qualcosa si è mosso nella testa del patron azzurro. Come riporta La Repubblica, De Laurentiis avrebbe preso la sua decisione ufficiale, optando per la partecipazione del Napoli alla Supercoppa Italiana. La decisione di De Laurentiis pare sia già arrivata prima dell’assegnazione dei diritti tv della Serie A. Dunque dopo lunghi tira e molla e dichiarazioni infuocate, alla fine ha prevalso il buonsenso. Quindi a gennaio troveremo sicuramente tra le protagoniste della Supercoppa Italiana i campioni d’Italia in carica del Napoli.