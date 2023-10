De Laurentiis non convinto da Garcia: ha in mente un piano

Il presidente sembra avere un’idea per Rudi Garcia che ancora pare non averlo convinto del tutto.

Dalla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, per il Napoli sono arrivati due successi: uno in Serie A ed uno in Champions League. Era la ripartenza che tutti si aspettavano dopo circa quindici giorni in cui la posizione dell’allenatore partenopeo, Rudi Garcia, sembrava fortemente essere messa in discussione. Il presidente Aurelio De Laurentiis infatti, durante la sosta, aveva fatto un paio di tentativi diretti per provare a convincere Antonio Conte ad accettare di allenare il Napoli. Niente da fare, l’ex Juventus non ha gradito la situazione e avrebbe preferito essere chiamato a stagione ancora non iniziata piuttosto che con il campionato in corso.

Scaricato quindi dall’allenatore salentino, che ha preferito godersi il tempo in famiglia, Aurelio De Laurentiis ha dovuto ribadire e riconfermare Rudi Garcia. La fiducia per il tecnico francese adesso è a tempo determinato e la sensazione è che non si debba più inciampare e commettere errori come visto nelle partite contro Lazio e Fiorentina.

L’idea del presidente partenopeo

L’obiettivo della squadra partenopea è ancora quello di vincere e, così come l’anno scorso, si punta a bissare il successo in campionato ed iniziare un ciclo storico vincente. La stagione non è cominciata nel migliore dei modi ma, partita dopo partita, sembra che la squadra si stia rimettendo in marcia verso i lidi giusti.

Intanto nonostante le due vittorie, il gioco del Napoli sembra essere ancora lontano da quello mostrato durante l’incredibile stagione dell’anno scorso. La squadra non ha cambiato troppi membri effettivi, eccezion fatta per Kim Min Jae, ma la continuità di risultati pare essere abbastanza casuale.

La vittoria con l’Union Berlino non ha assolutamente convinto né i tifosi e neppure la dirigenza con Aurelio De Laurentiis che sembra intenzionato a prendere una soluzione per aiutare Rudi Garcia. Un tiro in porta con un gol non è sufficiente per la società. Bene la vittoria ma qualcosa va cambiato sul piano del gioco.

Allora ecco l’idea di Aurelio De Laurentiis per aiutare Rudi Garcia. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente resterà a fianco della squadra in ogni seduta di allenamento e non si muoverà da Castel Volturno almeno fino a dopo la partita contro il Milan. L’idea di ADL è quella di seguire il tecnico francese durante gli allenamenti in quanto il gioco della squadra non lo ha convinto.