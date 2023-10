Lazio, Zielinski vecchio pallino di Sarri: Lotito lancia la frecciatina

Quest’estate Piotr Zielinski è stato nel mirino dei club arabi e non solo, Maurizio Sarri l’avrebbe rivoluto con lui alla Lazio.

Un’estate complicata quella appena trascorsa per Piotr Zielinski, il polacco, nel post scudetto, si è ritrovato dinanzi da una scelta di vita rifiutando le ricche sirene arabe per scegliere ancora una volta dopo ben 7 anni Napoli.

Sull’ex Empoli, però, non ci sono stati unicamente gli emiri, ma anche un club italiano in particolare, stiamo parlando della Lazio di Maurizio Sarri, ex tecnico del classe ’94 e suo grande estimatore.

Lotito sulla trattativa Zielinski, frecciatina del patron

Claudio Lotito, patron della Lazio, già questa estate aveva confermato la trattativa per Zielinski soffermandosi sulle difficoltà incontrate con Aurelio De Laurentiis, oltre che sulla ferma volontà del ragazzo di restare a Napoli.

Stamane, ai microfoni de Il Messaggero, il vulcanico presidente biancoceleste ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardanti il polacco, non risparmiandogli qualche frecciatina:

“I nuovi acquisti si stanno integrando e di questo sono davvero felice. Ora anche i tifosi stanno iniziando ad apprezzare il nostro mercato, sono contento che non abbiano rimpianto Zielinski a Napoli, così come Berardi quessto week end o Ricci a Torino”.

Ricordiamo che proprio Zielinski e Ricci, erano state le due esplicite richieste di Sarri, salvo poi accontentarsi di Guendouzi a seguito delle difficoltà incontrate per accaparrarsi i primi due.