De Laurentiis contro SKY e DAZN: è iniziata la “battaglia”

Aurelio De Laurentiis si è scagliato pesantemente contro SKY e DAZN: ora inizia la vera battaglia per stabilire il futuro della Serie A.

Nelle scorse settimane sono partite le trattative tra la Lega Serie A e le principali emittenti per la cessione dei diritti TV del massimo campionato italiano.

DAZN e Sky, che negli ultimi anni si sono divise il prodotto calcistico tricolore, sarebbero ovviamente in lizza per confermare la propria opzione, nonostante ciò, l’accordo pare ancora lontano e la Lega starebbe effettuando valutazioni concernenti nuove possibilità.

Nei giorni scorsi, stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, è venuta fuori la notizia riguardante la possibile apertura di un proprio canale da parte della Lega, una sfida avvincente, che rappresenterebbe una sorta di rivoluzione nel concetto di business calcistico tricolore.

Diritti Tv Serie A: dal canale Lega alle opzioni straniere

L’opzione del canale di Lega sarebbe complicata da attuare visti i tempi ristretti (bisognerebbe essere pronti nel 2024), ma non impossibile. In più, considerando il successo riscosso da Radio Serie A, trasmissione radiofonica trasmessa sulle frequenze di Radio Dimensione Suono, un tentativo i dirigenti del massimo organo calcistico vorrebbero farlo.

Questa idea avrebbe suscitato una sorta di scissione netta fra club, da un lato quelli sfavorevoli come Torino e Sassuolo, per i quali il contesto internazionale non appare troppo appetibile economicamente, dall’altra un gruppo formato dall’elite della Serie A, dalla Juventus al Napoli, passando per Milan, Roma e Fiorentina.

Specifichiamo che l’offerta del tandem DAZN – Sky, sarebbe ferma a 900 milioni secondo quanto riportato da Il Mattino, una cifra importante ma che non ha soddisfatto la Lega, intenzionata a massimizzare il proprio profitto e che invece ha assistito ad un passo indietro.

Durante il triennio che è andato dal 2021 al 2024, infatti, l’offerta che aveva convinto la Lega ad accordarsi con le due emittenti era di 927,5 milioni, circa 30 in più rispetto alla proposta attuale che ha scaturito le riflessioni sopracitate.

Sempre secondo il quotidiano campano, Aurelio De Laurentiis avrebbe però proposto alla Lega di iniziare a valutare anche opzioni estere, nello specifico quella di Oaktree, un fondo straniero, nello specifico statunitense, che permetterebbe introiti superiori.

Anche tale idea, avrebbe trovato l’appoggio del gruppo sopracitato e il rifiuto, da parte del duo Cairo – Lotito, fermamente intenzionati a proseguire verso la “vecchia” via.

Insomma, una situazione di incertezza e attualmente non ancora in fase di definizione, su cui probabilmente, si scoprirà qualcosa in più solamente nelle settimane a venire.