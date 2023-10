Simeone emozionato sui social: il messaggio dopo la gara di Verona

Simeone ha ringraziato sui social i tifosi del Verona, squadra da cui è stato acquistato dagli azzurri nell’estate del 2022.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria scintillante a Verona, con un 3-1 che ha scacciato via tanti fantasmi. Gli azzurri tirano così un sospiro di sollievo dopo le crepe emerse nelle ultime partite, ricevendo una nuova iniezione di fiducia.

La gara del Bentegodi era un test importante anche per l’attacco azzurro, orfano di Victor Osimhen. Il peso della fase offensiva è ricaduto così stavolta su Giacomo Raspadori, preferito in questo caso a Giovanni Simeone. La scelta di Garcia è stata ripagato con l’assist del talento ex Sassuolo per il gol di Politano che ha aperto la gara, ma non c’è dubbio che anche l’argentino riuscirà a farsi valere durante il periodo d’assenza del bomber principe del Napoli.

Simeone ringrazia Verona

Ieri per Simeone è stata però anche una gara carica di emozioni. L’attaccante ha infatti militato nella compagine veronese per un anno, precisamente nella stagione 2022-2023. Quella stagione è ancora oggi la sua migliore in carriera, con 17 gol segnati in campionato e fu proprio quell’annata a permettergli il grande salto in direzione Napoli, avvenuto poi nell’estate del 2023.

Simeone ci ha tenuto a ringraziare i tifosi veronesi per il calore dimostrato nell’accoglierlo nella giornata di ieri, applaudendo il suo ingresso in campo a gara in corso. Questo il suo messaggio sui social: