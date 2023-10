Verona-Napoli, Garcia ha deciso: chi gioca al posto di Osimhen

Rudi Garcia ha sciolto le riserve: deciso chi giocherà nel ruolo di prima punta contro l’Hellas Verona al posto dell’infortunato Victor Osimhen.

La sosta per le nazionali è ufficialmente terminata, riprendono finalmente i campionati. Dopo due settimane tremende per il calcio italiano, con il caso scommesse che ha preso le prime pagine di tutti i giornali e ha invaso i social network, i tifosi hanno solo voglia di vedere un po’ di calcio giocato e cercare di mettersi alle spalle questa brutta vicenda.

In questo weekend di ottobre andrà in scena la nona giornata di Serie A: si parte oggi alle ore 15 con l’anticipo del sabato pomeriggio tra Hellas Verona e Napoli e si concluderà con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli che si giocherà lunedì sera allo stadio Artemio Franchi.

Il Napoli anche non ha vissuto una sosta tranquilla. Fortunatamente nessun giocatore partenopeo è stato nemmeno minimamente citato nell’ambito scommesse, ma la situazione interna alla società non è stata delle migliori. Dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che hanno sfiduciato il tecnico Rudi Garcia al tentativo di portare Antonio Conte sulla panchina fino ad arrivare all’ennesimo infortunio in Nazionale di Victor Osimhen. Proprio lo stop del nigeriano ha causato non pochi problemi all’allenatore francese.

Formazioni ufficiali Verona Napoli, scelto il sostituto di Osimhen

Osimhen ha accusato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra nell’amichevole tra Arabia Saudita e Nigeria che lo costringerà a stare fermo per il prossimo mese. Saranno almeno sei le partite che salterà, tra cui il doppio impegno in Champions League contro l’Union Berlino e il big match del 29 ottobre contro il Milan. La speranza dei tifosi è di rivederlo in campo subito dopo la sosta di novembre, quando il Napoli sarà ospite dell’Atalanta.

Garcia ha avuto il dubbio fino all’ultimo istante: a chi affidare il ruolo di sostituto del capocannoniere dell’ultima Serie A? Raspadori o Simeone? Alla fine la scelta è caduta sull’attaccante italiano: sarà lui a giocare da titolare contro il Verona. In campo si rivede anche un ex degli scaligeri: Amir Rrahmani è infatti tornato dall’infortunio e ha ripreso il suo ruolo al centro della difesa al fianco di Natan. A centrocampo è Jens Cajuste a prendere il posto di Anguissa, infortunatosi nel match contro la Fiorentina prima della sosta. Di seguito le formazioni ufficiali.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Serdar, Hongla, Doig; Folorunsho, Ngonge, Djuric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia