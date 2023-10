Menzione speciale per l’azzurro, Garcia lo elogia: “Ha fatto una grande partita”

Le parole di Rudi Garcia nel post partita della sfida contro il Verona – conclusa 1-3 – ai microfoni di DAZN.

Il Napoli è tornato alla vittoria al ritorno dalla sosta per le nazionali e l’ha fatto per 1-3 con una bella prestazione in trasferta contro il Verona. Ad andare a segno per i partenopei sono stati Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia che ha realizzato una doppietta.

Non è bastato agli Scaligeri il gol di Darko Lazovic che ha tentato di riaprire la partita, ma senza successo. Nel post partita della gara del Bentegodi è intervenuto Rudi Garcia ai microfoni di DAZN.

Sulla partita. Ho esultato come tutte le partite, non di più non di meno. Abbiamo fatto il nostro: due gol nel primo tempo e il terzo è sempre importante per chiudere la partita. Abbiamo subito il gol per sfortuna, loro con i cambi si sono rimessi in partita. Potevamo fare più gol. Il nostro tridente ha fatto molto bene. Menzione speciale per Meret che ha fatto una gran partita. Sull’attacco. Jack è uno che lega il gioco, sapevamo che per avere un gioco offensivo di qualità ci serviva tanto. Abbiamo la fortuna di avere Osimhen, Giacomo e Cholito. Io avendo questi due giocatori offensivi sono contento perché abbiamo fatto molto bene, anche se senza Meret potevamo prendere il secondo gol.

Sul gol subito. Avremmo dovuto congelarla senza prendere gol. L’allenatore non è mai contento per tutti i tiri subiti ma non dimentichiamo che psicologicamente ci può stare considerando che martedì c’è la Champions. Su Kvaratskhelia. Kvara è tornato già dalla partita contro l’Udinese. Ora attacca in modo sciolto perché non pensa al gol che mancava dallo scorso marzo. Lui vuole essere decisivo e lo è stato. Esultanza? Basta che non la prendo io la freccia.

