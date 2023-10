A Verona ci credono, il comunicato del club non lascia dubbi: avete saputo?

Quasi tutto pronto allo stadio Bentegodi di Verona per la sfida di campionato tra Hellas e Napoli: intanto, arriva una novità dal Bengodi.

Terminata la pausa per le partite internazionali. adesso è tempo di tornare ad immergerci nel campionato di Serie A. La nona giornata si aprirà proprio con il match tra Hellas Verona e Napoli che si giocherà alle 15. Sono state due settimane particolari e non proprio leggere per il Napoli che ha dovuto far fronte a molte problematiche. Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in cui gli azzurri sono usciti in malo modo con un netto 1-3, la posizione dell’allenatore Rudi Garcia è subito stata messa in discussione.

La dirigenza ed il presidente Aurelio De Laurentiis – stando a quanto trapelato in queste settimane – avevano fatto infatti un tentativo nella speranza di convincere Antonio Conte a sedersi sulla panchina degli azzurri. Secondo ADL, un tecnico dal carisma e dall’esperienza come quello dell’ex Juve, Inter, Chelsea e Tottenham sarebbe stato di grande impatto per lo spogliatoio. L’allenatore nato a Lecce però avrebbe declinato l’offerta del Napoli, ma il numero uno azzurro ha tenuto a smentire ogni contatto. Conte, inoltre, preferisce allenare una squadra prima dell’inizio della stagione e subentrare in corsa a Rudi Garcia non sarebbe stata congegnale a lui come soluzione, pertanto ha preferito godersi il tempo in famiglia.

Verso il Sold Out al Bentegodi

Intanto la fiducia a Rudi Garcia è stata rinnovata ma ad una sola condizione: vincere quante più partite di fila possibile. Al Napoli occorrono i risultati. L’avvio di campionato non è stato quello sperato e per questo c’è bisogno di un deciso cambio di rotta. Bisognerà iniziare dalla sfida con il Verona, dove i tre punti saranno obbligatori. Marco Baron, tecnico dei veneti intanto è alle prese con un’importante assenza nel reparto difensivo dove mancherà lo svedese Isak Hien, uno dei punti di forza della squadra. Analoga situazione per Rudi Garcia che sarà costretto a rinunciare a tanti big.

Zambo Anguissa, Osimhen e Juan Jesus, fermi ai box per infortunio, non saranno della partita. L’assenza del nigeriano sarà molto pesante in quanto starà lontano dai campi per circa un mese dove, oltre al Verona, salterà il doppio confronto di Champions con l’Union Berlino e il delicato big match contro il Milan in programma domenica prossima. Intanto come pubblicato dall’Hellas Verona sul proprio account X/Twitter, si va verso il tutto esaurito per la sfida con il Napoli. Oltre 20.000 tagliandi venduti e apertura dei cancelli dello stadio anticipata alle ore 13. Il Verona viene da un momento negativo con 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime sei. Ai gialloblu servirà un grande apporto dai tifosi per giocare al meglio contro gli acerrimi rivali azzurri.