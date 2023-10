Hellas Verona-Napoli, i convocati di Rudi Garcia: tre gli assenti

Il Napoli affronterà nella giornata di domani l’Hellas Verona. La lista dei convocati di Rudi Garcia per il match contro i veneti.

Riparte la Serie A dopo la pausa dovuta alla sosta delle nazionali. Il Napoli proverà a ripartire contro l’Hellas Verona dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, ma dovrà fare a meno di alcuni giocatori.

Scopriamo i convocati di Rudi Garcia per il match in programma domani al Bentegodi alle 15:00.

I convocati del Napoli per il Verona: assenti tre azzurri

Finalmente ritorna il campionato, ed ovviamente anche il Napoli. Gli azzurri saranno ospitati dall’Hellas Verona nella giornata di domani, in un match che si preannuncia difficile. I campioni d’Italia proveranno a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta incassata contro la Fiorentina, ma servirà una prova di maturità e di squadra.

Per l’impegno contro i veneti però Garcia deve fare a meno di alcuni elementi importanti per la squadra. Difatti sono tre gli assenti del Napoli per la sfida contro l’Hellas Verona, ma tutti giocatori imprescindibili per il tecnico francese. Per la gara di domani non figurano tra i convocati di mister Garcia i vari Juan Jesus, Anguissa ed Osimhen. Tutti e tre sono alle prese con i rispettivi infortuni, e per questo motivo salteranno la trasferta di Verona. Rientra invece tra i convocati Gollini, rientrato dal suo infortunio.

Questa la lista completa dei convocati del Napoli per la gara contro l’Hellas Verona:

Portieri: Contini, Gollini, Meret.

Difensori: D’Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Mathias Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.