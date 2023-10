Garcia svela la coppia difensiva contro il Verona: sarà inedita

Poco fa si è tenuta la conferenza stampa della vigilia di Rudi Garcia, che ha presentato la sfida col Verona. Il tecnico del Napoli ha annunciato importanti novità sul reparto difensivo.

Dopo una sosta vissuta in maniera tutt’altro che serena, Rudi Garcia è tornato a parlare in conferenza stampa. L’allenatore francese ha presentato la sfida delicata che andrà in scena domani contro l’Hellas Verona.

Diversi i temi toccati da Garcia in conferenza, tra cui il reparto difensivo che in questo avvio di stagione è stato titubante e martoriato dagli infortuni.

Garcia annuncia la possibile coppia difensiva col Verona

La sosta delle nazionali è stata infuocata in casa Napoli. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina incassati quasi due settimane fa, si sono susseguite diverse voci circa un possibile esonero di Rudi Garcia. Il francese è stato poi confermato da Aurelio De Laurentiis, in attesa di vedere l’andamento dei prossimi match.

Le tante voci uscite nel corso degli ultimi giorni non sono piaciute a Garcia, che ha fatto una premessa in conferenza dove si è sentito deluso da alcuni giornalisti. Ovviamente l’allenatore del Napoli si è poi concentrato sulla gara che andrà in scena domani al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Sono diverse le novità che si potrebbero vedere in campo, viste anche le indisponibilità e la stanchezza dei nazionali rientrati.

Tra i temi principali affrontati da Garcia in conferenza stampa c’è stato quello riguardo la difesa. L’allenatore francese ha svelato la possibile coppia difensiva per domani ma non solo: ““È possibile che giochino Rrahmani e Natan. Amir ha dovuto lavorare con cautela in questa sosta, ma sta bene. Gli manca solo del minutaggio. Rrahmani può giocare sia con Natan che Ostigard. Sono comunque contento di quello fatto dalla coppia Ostigard-Natan in questi impegni, in attesa del rientro di Juan Jesus”.

Dunque ci sono molte possibilità che domani ci sia l’esordio in un match ufficiale della coppia difensiva Rrahmani-Natan, salvo imprevisti. Garcia si è detto comunque soddisfatto da quanto fatto da Ostigard e Natan nel corso degli ultimi impegni, visto che i due hanno dovuto fare gli straordinari a causa degli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus.