Mercato Napoli: “Messo nel mirino l’erede di Zielinski”, vale 8 milioni

Il clima in casa Napoli non è dei più sereni, ma fin dai prossimi impegni si proverà a recuperare. Intanto la dirigenza ha messo nel mirino un possibile acquisto per il mercato invernale.

Nonostante il mercato sia attualmente chiuso, questi periodi sono fondamentali per le società per scovare talenti e imbastire trattative. In questa ottica, gli scout del Napoli hanno osservato un centrocampista interessante.

Il Napoli lo ha messo nel mirino, e potrebbe essere addirittura un colpo già per il mercato di gennaio per provare a rinforzare l’organico.

Il Napoli sulle tracce di Gronbaek del Bodo Glimt

Da diversi anni ormai il Napoli tiene sott’occhio diversi giovani in giro per il mondo, con l’intento di acquistarli e farli crescere in squadra. L’esempio più palese si è avuto nella scorsa stagione con Khvicha Kvaratskhelia, arrivato come uno sconosciuto ma che ad oggi è uno dei migliori talenti del panorama mondiale. Dalla Norvegia potrebbe arrivare il prossimo colpo del Napoli.

Come riporta TuttoMercatoWeb, sul taccuino dei dirigenti del Napoli ci sarebbe il centrocampista del Bodo Glimt Albert Gronbaek Erlykke. Gronbaek è un centrocampista danese ventiduenne che si sta mettendo in mostra con la maglia del club norvegese. Le sue prestazioni hanno colpito gli osservatori del Napoli, che starebbe pensando di acquistarlo già a gennaio.

Gronbaek ricopre maggiormente il ruolo di centrocampista, con incarichi da mezzala di inserimento, ma può tranquillamente giocare anche su entrambe le fasce. La valutazione del Bodo Glimt per lasciar partire Gronbaek è di circa 100 milioni di corone norvegesi, che corrispondono ad una cifra di circa 8,5 milioni di euro. Se il Napoli vorrà acquistarlo seriamente, dovrà muoversi alla svelta, visto che il danese continua a mettersi in mostra partita dopo partita. Finora nel campionato norvegese, Gronbaek ha totalizzato 23 presenze, mettendo a referto ben 8 reti.

Adesso la palla passa al Napoli, che dovrà decidere se affondare il colpo o meno su Gronbaek, che potrebbe essere l’erede di Piotr Zielinski.