“Il colpo Kvara non è suo”, bordata di De Laurentiis a Giuntoli

Arrivano le dichiarazioni da parte di De Laurentiis circa il passaggio alla Juventus di Cristiano Giuntoli. Frecciatina niente male del patron azzurro.

Era intervenuto qualche giorno fa sul proprio passato in quel di Napoli Cristiano Giuntoli. L’attuale dirigente della Juventus ha infatti parlato della propria esperienza in azzurro in occasione del Festival dello Sport di Trento, rilasciando parole d’affetto anche nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Affetto per nulla ripagato da quest’ultimo, intervenuto in dichiarazioni molto pesanti sul passaggio in bianconero del proprio ex Ds.

De Laurentiis bacchetta Giuntoli, le parole

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha quest’oggi incontrato alcuni giornalisti in quel di Castel Volturno. Numerosi i temi affrontati dal numero uno dei partenopei, cui parole raccolte da SportMediaset circa Giuntoli hanno sorpreso e non poco i tifosi azzurri:

“Giuntoli? Da 6 mesi era a riposo, continuava a chiedermi di mandarlo alla Juventus. Inizialmente rimasi sorpreso, gli chiesi se tutto d’un tratto era diventato tifoso juventino. Mi sembrava un film, visto che qui la Juventus è da sempre considerata un nemico sportivo”.

Poi, a spiazzare ancora di più, le parole sul colpo Kvaratskhelia. “Kvara? Non è un colpo targato Giuntoli. Per primo me lo segnalò mio figlio Edoardo, e poi Cristiano lo portò a Napoli. Lui ha senz’altro indovinato molti giocatori, ma ne ha sbagliati altrettanti“, le shockanti dichiarazioni di De Laurentiis. Quest’ultimo ha però concluso il proprio intervento inerente al Ds con un tono più amichevole: “Lo ritengo un ottimo professionista, che purtroppo è andato alla Juventus“.