De Laurentiis spaventa i tifosi: “Le cose purtroppo cambiano”, il commento su Osimhen

Un incontro tra giornalisti ed Aurelio De Laurentiis in quel di Castel Volturno ha lasciato sorpresi i tifosi del Napoli, soprattutto in merito alle parole su Victor Osimhen.

Nelle ultime settimane, Victor Osimhen è stato senz’altro l’uomo più discusso di tutta Napoli. Questo, purtroppo, non solo a causa del rendimento dell’attaccante, bensì di numerose vicende extracampo. Il nigeriano ha infatti destato non poco scalpore con il caso mediatico del TikTok, prima di infortunarsi per circa un mese durante la sosta per le Nazionali. Una situazione alquanto delicata, enfatizzata anche dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha difatti rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro del suo numero nove.

De Laurentiis sorprende, le parole su Osimhen

Un lungo incontro tra la stampa ed il patron azzurro Aurelio De Laurentiis si è tenuto quest’oggi in quel di Castel Volturno. In particolare, il presidente dei partenopei ha rilasciato numerose dichiarazioni in grado di sorprendere i tifosi, circa Rudi Garcia, Cristiano Giuntoli ed anche Antonio Conte. A fare però maggiormente scalpore, quanto detto sul conto di Victor Osimhen, con ADL che ne ha praticamente suggerito ad una futura vendita.

“Non sono mai stato sereno nei suoi confronti, ma le cose si fanno sempre in due. Il mio umore è rimasto lo stesso, ma se il suo è cambiato posso farci ben poco“, quanto annunciato da De Laurentiis, che ha poi rincarato la dose nel discorso. “Dopo una stretta di mano le cose possono anche cambiare. La cosa dispiace ma la vita va avanti. I rapporti con lui sono ottimi ed il suo contratto scade nel 2025, quindi c’è tempo“, ha dichiarato ADL. Poi, le dichiarazioni conclusive, che hanno fatto drizzare le antenne degli azzurri. “Non dimenticate che sono stato capace di vendere Koulibaly all’ultimo“, ha infatti concluso De Laurentiis.