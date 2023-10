Quasi trenta partite out: l’infortunio di Osimhen fa infuriare i tifosi

Ennesimo stop per Victor Osimhen: l’infortunio accusato con la Nigeria fa andare su tutte le furie i tifosi del Napoli.

Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo l’esito degli accertamenti svolti da Victor Osimhen dopo l’infortunio accusato nell’amichevole con la sua Nigeria contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. Un infortunio più serio del previsto, uno stop che costringerà il bomber nigeriano a fermarsi per almeno un mese.

Rudi Garcia deve fare così i conti con un’altra grana. Il bomber azzurro tornerà probabilmente dopo la sosta di novembre, nel match in casa dell’Atalanta in programma sabato 25 novembre. Quindi quante partite salterà Osimhen? Al 99% sono sei i match in cui darà forfait, tra cui il big match di campionato contro il Milan del 29 ottobre e la doppia sfida di Champions League contro i tedeschi dell’Union Berlino.

Scaldano i motori Giacomo Raspadori e il Cholito Giovanni Simeone, ma l’assenza di Osimhen fa preoccupare i tifosi del Napoli, soprattutto perché arriva in un momento delicatissimo per la squadra. Ma oltre alla preoccupazione c’è soprattutto la rabbia del tifo partenopeo.

Quante assenze per Osimhen dopo la Nigeria

Questo arrivato in questa sosta di ottobre è l’ennesimo stop che Osimhen accusa con la sua Nazionale. Sono già tre le volte in cui il numero 9 azzurro è tornato dalla Nigeria con problemi fisici o positività al Covid-19. Una ricorrenza che di certo non fa piacere al presidente Aurelio De Laurentiis, colui che paga (e anche profumatamente) il giocatore, e i tifosi del Napoli.

Il primo infortunio (e finora più serio) arrivò i 14 novembre 2020, nella sua stagione d’esordio in maglia azzurra, e lo obbligò a fermarsi per addirittura sedici partite a causa di un brutto infortunio alla spalla. Nel corso di questo stop, Osimhen si beccò anche il Coronavirus nel suo viaggio in Nigeria per le feste natalizie. Covid-19 che allungò i tempi di recupero, posticipando probabilmente di un paio di partite il suo rientro in campo.

Non fu però l’unica volta che Osimhen risultò positivo al Covid-19 in Nigeria: sempre durante le ferie di Natale, questa volta del 2021, il numero 9 del Napoli si contagiò e saltò due partite tra cui il big match contro la Juventus. Il più recente, invece, è datato marzo 2023: il risentimento agli adduttori accusato in un match con la Nigeria lo costringerà a saltare tre gare tra cui l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

Adesso, con ogni probabilità, saranno sei le partite a cui Osimhen dovrà rinunciare, portando il totale a ventisette gare di assenza per infortuni post Nigeria.