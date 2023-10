Il Napoli guarda ancora in casa Fenerbahçe: obiettivo per la difesa

Obiettivo per la difesa. Dopo Kim il Napoli punta un altro talento del Fenerbahce per rinforzare il reparto arretrato: di chi si tratta

Nell’estate 2022, per sostituire l’allora partente Koulibaly, il Napoli si fiondò su Kim Minjae, difensore coreano del Fenerbahce. Nonostante lo scetticismo generale nel momento dell’avvenuto acquisto, sappiamo tutti come è andata finire. Il coreano si è rivelato un pilastro del Napoli campione d’Italia e sarà ricordato per sempre dai tifosi azzurri, nonostante sia rimasto un solo anno. La scorsa estate poi Kim è stato ceduto al Bayern Monaco, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il trasferimento ha fruttato al Napoli una plusvalenza di oltre 30 milioni di euro, in quanto fu acquistato per poco meno di 20 milioni.

Data il precedente più che positivo, il Napoli guarda nuovamente in casa del Fenerbahce e anche stavolta ha adocchiato un giovane difensore. Si tratta di un terzino sinistro, un vecchio pallino della vecchia dirigenza partenopea con a capo Cristiano Giuntoli: Ferdi Kadioglu. Da tempo si parla di lui come possibile obiettivo del Napoli per la fascia sinistra. Dopo le dichiarazioni di Giuffredi su Mario Rui, il suo nome è tornato in auge, è un obiettivo concreto del club partenopeo.

Chi è Ferdi Kadioglu, il terzino sinistro sul taccuino di Meluso

Stando a quanto riportato da Takvim.com.tr, portale turco, alcuni emissari del club di De Laurentiis questa sera saranno presenti a Konya per osservare Kadioglu. Il terzino del Fenerbahce dovrà affrontare con la Nazionale turca la sfida di qualificazione a EURO 2024 contro la Lettonia. Si tratta di un match cruciale per ipotecare la qualificazione, in un girone dove i turchi sono in testa alla classifica, dinanzi alla Croazia, che ha però una partita giocata in meno. Nell’ultima gara con la Nazionale, proprio contro Modric e compagni, Kadioglu ha giocato titolare ed è rimasto in campo per 90 minuti, sfoderando una prestazione di ottimo livello.

Stiamo parlando di un calciatore molto versatile, di piede destro, che però può essere utilizzato sia a destra che a sinistra. Cresciuto in Olanda, nelle giovanili del N.E.C, alle volte è stato schierato anche come centrocampista. Kadioglu è un terzino propenso ad offendere, ma è anche molto bravo nel recupero palla. Le sue caratteristiche principali sono il dribbling, favorito da ottime doti tecniche, e la velocità. Deve migliorare qualcosa dal punto di vista tattico in difesa, ma il tempo è dalla sua parte: ha solo 24 anni.