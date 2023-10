Ostigard parla del gol contro il Real Madrid: “Lo sognavo da bambino”

Leo Ostigard è stato uno dei protagonisti in questa prima parte di stagione azzurra. Il difensore ha parlato direttamente dal ritiro della Norvegia.

La stagione del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo lo scudetto vinto con ampio margine nella scorsa stagione, gli azzurri sembrano destinati a non ripetere l’imprese fatta. Con l’addio di Luciano Spalletti, Di Lorenzo e compagni hanno perso certezze. Rudi Garcìa sembra che non sia entrato bene nelle dinamiche azzurre e i risultati sul campo sono impietosi. Dopo la cocente sconfitta per 3-1 allo Stadio Maradona contro la Fiorentina, anche Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare il tecnico francese. L’esonero, però, non è arrivato a causa del rifiuto da parte di Antonio Conte di sedersi sulla panchina azzurra.

De Laurentiis, dunque, ha dato fiducia a tempo a Garcìa. L’ex tecnico di Roma e Lione si giocherà la conferma nei prossimi tre match contro Hellas Verona, Milan e Union Berlino. In caso di altri risultati e soprattutto performance negative, il Napoli virerà sul piano B ovvero Tudor.

Garcìa da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio ha provato a trovare nuovi punti di riferimento all’interno della squadra, ma in questo modo è andato a cambiare alcune dinamiche di gioco che rendevano il Napoli una delle squadre più forti d’Europa. Il tecnico francese, sin da inizio stagione, ha deciso di fare affidamento su Leo Ostigard. Arrivato la scorsa estate dal Brighton, dopo sei mesi di prestito al Genoa, quest’anno ha trovato il campo sin da subito. Prima degli infortuni di Juan Jesus e Amir Rrahmani, infatti, Garcìa aveva deciso di adattarlo al posto di Lobotka nei finali di partita.

Ostigard si emoziona: l’ha detto sul gol al Real Madrid

Se la stagione del Napoli è iniziata male, quella di Ostigard, invece, è iniziata in maniera positiva. Il difensore norvegese ha giocato ottime prestazioni in coppia con Natan e contro il Real Madrid è arrivata anche la gioia del gol che ha sbloccato il match.

Direttamente dal ritiro della Nazionale, Ostigard ha parlato ai microfoni di TV2. Il difensore azzurro ha ricordato così il gol al Real Madrid:

“Difficile descrivere quella sensazione. Non capisci molto. È qualcosa che avevo in mente sin da bambino e poi è accaduto all’improvviso”.

Il difensore azzurro ha poi raccontato come in passato viveva male il fatto di non giocare con continuità. Con il passare del tempo, però, è maturato e ha compreso meglio il suo ruolo e così riesce a godersi maggiormente i momenti in campo.