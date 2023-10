Niente Napoli: l’allenatore accostato agli azzurri ha appena firmato con il nuovo club

Il Napoli lo ha cercato insistentemente, ma non si è trovato nessuno accordo. Ora il tecnico riparte dal Qatar.

Sono giorni complicatissimi per il Napoli. Dopo alcuni segnali positivi arrivati contro Lecce e Udinese e la buona prestazione in Champions League contro il Real Madrid, gli azzurri sono crollati nuovamente contro la Fiorentina. Tutto ciò che di buono era stato fatto, è stato improvvisamente cancellato da 90 minuti pessimi. Il Napoli si è mostrato nuovamente senza idee offensive. Gli unici pericoli creati dal Napoli contro la Viola sono arrivati grazie alla voglia di lottare di Osimhen che ha recuperato palloni e nell’occasione del rigore ha anticipato Terracciano.

Rudi Garcìa è finito nuovamente in bilico. Il tecnico francese ha lasciato Napoli per due giorni e non aveva la certezza di tornare all’ombra del Vesuvio da allenatore dei partenopei. I tifosi hanno espressamente chiesto l’esonero dell’ex allenatore di Roma e Lione e anche Aurelio De Laurentiis ha ammesso di averci pensato.

Dopo le parole del patron del Napoli all’Università Luiss, in molti hanno pensato che le ore per Garcìa fossero contate. De Laurentiis, inoltre, ha avuto alcuni contatti con Antonio Conte, ma ormai la trattativa sembra definitivamente tramontata. Il Napoli resta dunque con Rudi Garcìa in panchina, ma bisogna capire come il tecnico affronterà le prossime partite sapendo che se Conte avesse accettato la proposta del Napoli, lui sarebbe stato esonerato.

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato lo stesso Aurelio De Laurentiis, sempre nel corso del suo intervento alla Luiss, che si è assunto la responsabilità di aver sbagliato a scegliere in estate il tecnico del Napoli post Spalletti.

Addio al Napoli: nuovo club per il tecnico

In estate Aurelio De Laurentiis ha sondato diversi terreni prima di affidarsi a Rudi Garcìa. Il patron azzurro ha svelato come abbia avuto contatti con Luis Enrique e Thiago Motta, ma non c’erano solo loro nella lunga lista dei candidati alla panchina del Napoli.

Nel giorno in cui è stato annunciato Rudi Garcìa come tecnico del Napoli, l’Equipe annunciò che il prossimo allenatore azzurro sarebbe stato Christophe Galtier. Alla fine non se ne è fatto nulla, ma il suo nome è tornato in auge in queste ultime ore turbolente.

Come in estate, però, il futuro di Galtier non sarà a tinte azzurre. L’ex tecnico del Psg, infatti, è pronto a ripartire dall’ Al Duhail, squadra campione in carica del Qatar. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore.