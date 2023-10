Ferrara a sorpresa: “Ho parlato con Conte”, c’è la rivelazione sul Napoli

Ciro Ferrara ha espresso la sua opinione sul possibile avvicendamento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: i dettagli

Nonostante lo stop causa pausa Nazionali, il clima in casa Napoli è bollente. La panchina di Rudi Garcia, nonostante il presidente lo abbia riconfermato (a causa del rifiuto di Antonio Conte) non può certo dirsi al sicuro. Almeno per le prossime gare il tecnico francese è sotto esame, ulteriori passi falsi potrebbero indurre il patron Aurelio De Laurentiis a voltare pagina. Non a caso, da stamattina, il presidente sarà più presente agli allenamenti della squadra al Konami Training Center di Castel Volturno e giudicherà in prima persona l’operato del tecnico ex Roma e Lille.

In tanti hanno espresso la loro opinione sul possibile approdo sulla panchina azzurra di Antonio Conte, una personalità forte, in grado di rialzare le sorti della stagione del Napoli. L’ex Juventus e Inter non allena dall’ultima esperienza con il Tottenham, che stando a quanto detto da lui stesso, lo ha sfinito. Infatti, le motivazioni dietro al suo rifiuto alla proposta di De Laurentiis sono da ricondurre alla sua volontà di star fermo e godersi la famiglia, che in sostanza è quanto si legge sul comunicato pubblicato sulle sue storie Instagram.

Conte al Napoli? Ferrara: “Vi spiego qual’è la sua intenzione”

L’ex difensore del Napoli, Ciro Ferrara è intervenuto a margine dell’inaugurazione di un nuovo campo di calcio a Scampia. Con Conte condivide il suo passato bianconero e per questo motivo è a conoscenza delle reali intenzioni dell’allenatore pugliese. “Non so cosa deciderà Aurelio De Laurentiis, ma sapevo già che l’idea di Antonio Conte non era tale da portarlo sulla panchina del Napoli“, ha spiegato Ferrara.

Oltre al passato calcistico, ha condiviso con Conte anche una settimana di vacanza, durante la quale l’allenatore accostato al Napoli gli ha rivelato la volontà di non voler tornare ad allenare nell’immediato. “Abbiamo fatto una settimana di vacanza insieme e mi aveva parlato della sua intenzione quest’anno di stare con la famiglia. Non mi aspettavo nulla di diverso rispetto al suo comunicato“. Infine ha aggiunto: “Per il resto deciderà De Laurentiis per il futuro della squadra”.

Dunque, stando a quanto si evince dalle parole di Ferrara, si tratta di un rifiuto dettato dalla volontà di godersi la famiglia dopo anni di duro lavoro. Quindi, anche una proposta onerosa da parte di De Laurentiis non avrebbe fatto vacillare l’allenatore ex Chelsea e Tottenham.