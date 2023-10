Conte-Napoli, parla lo storico vice: “Vuole restare fermo, c’è un solo modo per convincerlo”

Antonio Conte è stato l’uomo che ha fatto sognare il popolo azzurro per 24 ore. Ora che la trattativa è sfumata, ha parlato il suo storico vice.

Il Napoli sta vivendo una delle soste per le Nazionali più complicate degli ultimi anni. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina tutti volevano l’esonero di Garcìa. Oltre ai tifosi, anche Aurelio De Laurentiis ha pensato realmente all’addio del tecnico francese.

Il patron del Napoli ha cercato insistentemente Antonio Conte nella speranza che l’ex Juventus e Inter sedesse sulla panchina azzurra. Dopo 24 ore di puro delirio, con i tifosi che sognavano l’arrivo di Conte, la trattativa è saltata con il tecnico che preferisce “riposarsi con la famiglia”.

Conte, lo storico vice svela come convincere il tecnico

Il Napoli, dunque, prosegue con Rudi Garcìa sfiduciato dalla piazza, dalla squadra e anche da De Laurentiis. Il patron, oggi, era presente a Castel Volturno per far sentire il suo sostegno, ma sembra davvero complicato in questo momento pensare ad un Garcìa saldamente alla guida del Napoli.

Ai microfoni di TvPlay, nel frattempo, ha parlato Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte. Alessio ha svelato i motivi che potrebbero spingere Conte ad accettare una determinata offerta.

Alessio, inoltre, ha svelato che Antonio Conte non fa determinate scelte in base ai soldi, ma servono dei progetti a lungo termine per portare Conte a sedere sulla propria panchina.

Di seguito quanto evidenziato: