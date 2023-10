Annuncio su Twitter: “Sarà lui l’allenatore del Napoli”

Si è arrivati a una decisione finale in casa Napoli: svelato il nome dell’allenatore che siederà sulla panchina azzurra nei prossimi match.

Una due giorni che più intensa di questa forse non si viveva a Napoli da tanto tempo. Dalla sconfitta con la Fiorentina di domenica sera ad oggi, si sono succeduti forse due allenatori sulla panchina degli azzurri. Almeno metaforicamente.

Perché il 3-1 del Maradona non è stato digerito da nessuno: dai tifosi al presidente Aurelio De Laurentiis, tutti sono rimasti delusi dalla prestazione dei ragazzi in maglia azzurra (o sarebbe meglio dire “nera” in questo caso). Ecco che così la panchina di Rudi Garcia si è fatta di nuovo incandescente.

Dalle dichiarazioni di De Laurentiis che confessa di stare vivendo “un momento no” nel rapporto con Garcia alle voci sempre più insistenti della possibilità Antonio Conte, il tecnico francese ha vissuto praticamente due giorni da separato in casa. Prima della storia dell’ex Juve dove ha ribadito la volontà di non allenare in questo momento, Garcia era stato praticamente esonerato da media, stampa e tifosi. Ma la situazione è presto cambiata.

Garcia confermato, c’è l’annuncio

Il sogno dei tifosi aveva il nome di Antonio Conte. I contatti della giornata di ieri lasciavano presagire a un possibile approdo del quattro volte campione d’Italia all’ombra del Vesuvio. Una telefonata pare esserci stata, ma alla fine l’allenatore ha declinato la proposta, annunciando di voler restare ancora vicino alla sua famiglia.

E allora adesso cosa si farà? Rudi Garcia avrà il compito durissimo di guidare una squadra in un ambiente ostile nei suoi confronti. Il Napoli infatti sembra aver deciso di non virare su un altro profilo, lascerà lavorare il tecnico francese. Almeno per le prossime tre partite, che vedono gli azzurri dover sfidare Hellas Verona, Union Berlino e Milan.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Giordano sul proprio profilo Twitter, infatti, De Laurentiis ha così deciso che resterà Garcia. O almeno lo farà per i prossimi tre impegni. Inoltre, il presidente sarà pronto a passare più tempo in città, dando pieno sostegno al suo allenatore. Un desiderio che aveva espresso anche nel suo intervento alla LUISS di due giorni fa.

Ora però la palla passa a Garcia e ai suoi giocatori, che dovranno rialzarsi dopo questo periodo buio e provare a portare risultati convincenti sin dalla sfida post sosta contro il Verona, in programma sabato 21 ottobre alle ore 15 allo stadio Bentegodi.