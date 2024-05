Lukaku sul mercato, Napoli interessato: per quanto lo vende il Chelsea

Il Napoli guarda in casa del Chelsea per il dopo Osimhen. Aurelio De Laurentiis mette gli occhi su Romelu Lukaku.

Il tema centravanti sarà di certo una delle questioni più bollenti che coinvolgerà a breve il mondo Napoli in estate. Salvo particolari ripensamenti, la società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis dirà addio a Victor Osimhen, cercando di monetizzare il più possibile dalla sua cessione per finanziare quello che sarà il prossimo mercato partenopeo. Nonostante una stagione avulsa, sul centravanti nigeriano ci sarebbero gli occhi di molti top club europei.

Tra le principali pretendenti per Victor Osimhen dovrebbe esserci il Paris Saint-Germain, società disposta ad accontentare il Napoli sborsando i 130 milioni di euro definiti per la clausola dell’attaccante azzurro numero 9. Nella lista ci sarebbero anche molte big della Premier League come: Liverpool, Arsenal, Manchester United e Chelsea. Si prospetta una vera e propria asta per Osimhen in vista della prossima finestra di mercato. Al contempo, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si starebbe già iniziando a muovere per trovare il degno erede del nigeriano.

Napoli a caccia del successore di Osimhen: Lukaku nel mirino

Al di là della questione allenatore, che Aurelio De Laurentiis cercherà di sbrogliare il prima possibile, la società azzurra starebbe già muovendo i primi passi per tutelarsi al meglio dopo la partenza di Victor Osimhen, addio che appare ormai scontato. Uno dei primissimi obiettivi di mercato sul fronte attacco per il Napoli potrebbe prendere il nome di Romelu Lukaku.

Sul futuro dell’attuale centravanti della Roma, ma di proprietà del Chelsea, ne ha parlato il noto giornalista Fabrizio Romano tramite il suo profilo X: “Il Chelsea è disponibile a vendere Romelu Lukaku in estate per il valore della clausola di uscita negoziata la scorsa estate: 38 milioni di sterline. Clausola inserita in un accordo privato con gli agenti di Lukaku e aperta a qualsiasi club, non solo alla Roma”.

Dunque, i blues hanno fissato il prezzo e il Napoli potrebbe farci un pensierino nella prossima e imminente estate. Di recente, il tema Lukaku è stato toccato anche da un altro esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport tiene aperto lo scenario azzurro per l’attaccante belga, seppur il suo attuale ingaggio (7,5 milioni a stagione) potrebbe risultare un arduo ostacolo da valicare.

Il possente centravanti potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio qualora Chelsea e Napoli trovassero un punto di intesa per Victor Osimhen, oggetto del desiderio dei blues. La società londinese sarebbe disposta ad usare Romelu Lukaku come contropartita tecnica pur di arrivare a mettere le mani sull’attaccante nigeriano. L’idea potrebbe stuzzicare la fantasia del nuovo direttore sportivo partenopeo, Giovanni Manna. Il prossimo ds azzurro ha un debole per Lukaku, non a caso lo voleva già alla Juventus.