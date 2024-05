Samardzic al Napoli, si riaccende la fiamma: De Laurentiis ha un asso nella manica

Lazar Samardzic in estate è destinato a lasciare l’Udinese, tra i tanti club sulle sue tracce ci sono Juventus e Napoli: cosa può fare la differenza.

Ennesima occasione sprecata dal Napoli di Francesco Calzona, stavolta contro l’Udinese e ancora nel recupero. Gli azzurri si fanno beffare da Success, tornato al gol 13 mesi dopo l’ultima volta e impattano per 1-1 una gara che sembrava già vinta e che, colpevolmente, non è stata chiusa. Dunque nuovo pareggio ed ennesima occasione sprecata per agganciare il treno Europa League, ormai decisamente andato. Al Napoli resta solo l’obiettivo, forse nemmeno troppo rincorso, di qualificarsi alla prossima edizione della Conference League.

Un’annata così sciagurata che va assolutamente cancellata dalla memoria dei tifosi, ma anche degli stessi calciatori. Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis si sta convincendo sempre di più che una rivoluzione, anche per dare nuovi stimoli mentali al gruppo, sia diventata necessaria. Il Napoli dovrà intervenire pesantemente sul mercato, anche con cessioni eccellenti, e affidarsi a calciatori che hanno la reale intenzione di dare tutto per la maglia azzurra.

Samardzic torna nel mirino del Napoli, Manna la carta a sorpresa di De Laurentiis

A tal proposito, l’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come potrebbe riaccendersi la fiamma per Lazar Samardzic, centrocampista con spiccate qualità e doti offensive proprio dell’Udinese, stato a un passo dal trasferimento all’ombra del Vesuvio a gennaio. Ecco quanto evidenziato:

Ieri, intanto, il Napoli ha visto di nuovo all’opera dal vivo un vecchio pallino, Lazar Samardzic, il raffinato mancino serbo di 22 anni dell’Udinese che a gennaio è stato al centro di una trattativa mai chiusa. Anche la Juve, nello stesso periodo, parlò con il padre-manager del giocatore, mister Mladen: e all’epoca, al fianco del dt Giuntoli, in prima fila c’era il futuro ds azzurro Manna. Magari si riaccende la fiamma.

De Laurentiis ha un rapporto molto stretto con la famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese, ma lo stesso Giovanni Manna, d.s. in pectore dei partenopei, conosce molto bene chi gestisce Samardzic, visto che anche la Juventus ha approcciato nei mesi scorsi i discorsi con l’entourage del calciatore. Essere già avanti in tal senso potrebbe rappresentare la carta in più del Napoli nella corsa al talento dei friulani. Anche nel match di ieri Samardzic, pur senza brillare eccessivamente, ha dato un saggio delle sue qualità balistiche con qualche punizione tagliata scodellata in area di rigore e qualche conclusione molto pericolosa dalla distanza. Due qualità, quelle del calcio da fuori area e delle punizioni, che farebbero decisamente comodo al Napoli del futuro.