Sousa – Napoli, contatti reali: l’annuncio è ufficiale

Anche il portoghese Paulo Sousa ha preso parte al casting di Aurelio De Laurentiis questa estate, salvo poi restare alla Salernitana.

Un lungo casting, dal sogno Luis Enrique, sino alla scelta di ripiego, come dichiarato nell’ultima uscita alla Luiss, targata Rudi Garcia.

Nel mezzo, tanti nomi: Thiago Motta, Gallardo ed anche Paulo Sousa, tecnico portoghese che tanto bene aveva fatto alla Salernitana, regalano un pari storico ai granati con l’1 ad 1 del Maradona.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ormai ex tecnico della Salernitana incontrò anche in prima persona De Laurentiis, tanto da arrivare a diventare per i bookmakers ed addetti ai lavori uno dei nomi in rampa di lancio per la panchina del Napoli, salvo poi restare a Salerno.

Una permanenza che da quel momento non ha vissuto attimi sereni, complice questo flirt estivo con quelli che rappresentano per la piazza salernitana i rivali di sempre.

Contatto Sousa-ADL la conferma di Iervolino

Come sopracitato, da quel momento in poi l’avventura di Sousa a Salerno è andata man mano a piccco: polemiche con la società, risultati scadenti in campionato, sino all’esonero formalizzato questa settimana a seguito dei 2 punti ottenuti nelle prime 8 uscite stagionali.

Al posto del portoghese, è stato ingaggiato Pippo Inzaghi, reduce dalle esperienze in Serie B con Reggina e Brescia, ma voglioso di rilanciarsi nel massimo campionato italiano, da cui manca dall’ormai lontano 2021, quando retrocedette con un altro team campano, il Benevento, a seguito di un girone di ritorno clamorosamente deficitario.

Quest’oggi, nel corso della presentazione ufficiale del tecnico agli organi di stampa, il patron dei granata Iervolino ha rilasciato alcune dichiarazioni, lanciando qualche non troppo velata frecciatina verso il suo ex allenatore:

“Mi interessano i risultati sportivi, questi risultati non sono arrivati e Sousa paga per questo. Inzaghi crede fortemente in questa rosa, ad essere onesti il suo entusiamo mi ha colpito”.

Il numero 1 della Salernitana, ha poi confermato l’incontro tra Sousa e De Laurentiis, criticando l’atteggiamento del portoghese in rapporto ad alcune scelte societarie:

“Non mi interessa dell’incontro tra Sousa e il Napoli ad essere onesti, ma anche della delegittimazione di cui si è reso protagonista nei confronti di squadra e direttore sportivo: dichiarò che avevamo preso sconosciuti. In ogni caso, sarei ingrato se non ringraziassi mister Sousa”.

Insomma, una conferma implicita al tanto discusso approccio di questa estate, che nonostante qualche smentita di rito, pare esser stata a tutti gli effetti la causa scatenante della rottura di un rapporto fin lì idilliaco,