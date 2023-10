Scenario a sorpresa in casa Napoli: “Andrà via lui al posto di Garcia”

Potrebbe cambiare tutto in caso di permanenza di Rudi Garcia a Castel Volturno: a lasciare non sarà il francese.

Uno scossone è pronto ad arrivare in casa Napoli. Le dichiarazioni fatte in prima persona dal patron Aurelio De Laurentiis, in un meeting all’Università di Roma Luiss, hanno certamente cambiato lo scenario ipotizzato. La sconfitta per mano della Fiorentina di Vincenzo Italiano, arrivata sempre in casa, è stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Nei primi giorni della settimana è stato detto che Rudi Garcia avrebbe avuto un ultimatum da rispettare: vincere consecutivamente con Verona, Union Berlino e Milan.

L’idea di De Laurentiis era quella di non licenziare il francese ma il presidente, per come ha abituato i suoi tifosi, è un personaggio abituato ai colpi di scena. Si pensa soltanto ad un nome che possa dare la giusta scossa alla squadra e all’ambiente e quel profilo corrisponde ad Antonio Conte. Il tecnico salentino, nel corso degli anni, si è guadagnato una fama di tutto rispetto in panchina che di fatto lo ha reso uno dei migliori allenatori al mondo. Un nome che fa già sognare i tifosi e che fa gola alla stessa dirigenza pronta a fargli firmare un contratto. Resta da capire la fattibilità dell’operazione e soprattutto cosa si deciderà di fare con Rudi Garcia.

Possibile cambio dirigenziale?

La decisione adesso è difficile. Antonio Conte è un allenatore che ha fatto della difesa a tre un mantra tecnico. L’idea sarebbe quella di non stravolgere la squadra anche perché la difesa, proprio dalle parti di Napoli, è un argomento delicato. Con l’addio di Kim Min-Jae sono iniziate le vere e proprie sciagure per cui si cercherà cautela sotto quel punto di vista. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, nel caso si decidesse di proseguire con Garcia, l’idea sarebbe allora quella di affiancargli un Ds di personalità. La poca esperienza di Mauro Meluso sembrerebbe non aver convinto e per tanto si cerca anche sul mercato dei direttori. Gianluca Petrachi, Igli Tare e Ricky Massara sono tutti senza squadra e potrebbero rappresentare un’occasione.

Con la permanenza del francese allora uno tra questi potrebbe arrivare a Napoli. Intanto, come riportato da Paolo Bargiggia, l’agenda presidenziale oggi è ricca di impegni. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte per provare a strappargli un sì. Allo stesso modo il patron sarà a Castel Volturno dove, per l’allenamento della squadra diretto da Rudi Garcia, avrà un confronto con il francese.