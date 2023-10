“Incontro tra Conte e De Laurentiis”, la notizia fa impazzire i tifosi

Il giornalista sportivo si sbilancia e parla di un contatto imminente, i tifosi sognano una possibile svolta

All’indomani delle scottanti dichiarazioni fatte da Aurelio De Laurentiis in un meeting alla Luiss, potrebbe esserci una svolta che farebbe contenti tanti tifosi. Il rendimento di Rudi Garcia è stato fin qui insufficiente e magari, aspettare ancora troppo tempo per cambiare, significherebbe farlo in ritardo.

Questo è il pensiero di ADL che vorrebbe dare uno scossone (positivo) all’ambiente. Secondo tanti quotidiani sportivi, Garcia sarebbe già considerabile come un ex, il Napoli vuole Antonio Conte a tutti i costi. Il tecnico salentino è la primissima scelta e si cerca un accordo per poter risolvere la situazione contrattuale di Garcia

“Presto un incontro tra le parti”

Secondi quanto riportato dal giornalista sportivo Paolo Bargiggia su Twitter, Oggi ci sarà il primo incontro ufficiale tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il presidente vede in Conte come un allenatore capace di avere un impatto istantaneo sullo spogliatoio e risollevare le condizioni della squadra che in questo momento vive un periodo di difficoltà.

Il tecnico vuole un ingaggio da 8 milioni netti a stagione, ADL prova a chiedere uno sconto per poter far quadrare tutto. Intanto ci sarà anche all’allenamento della squadra a Castel Volturno che oggi potrebbe essere l’ultimo diretto da Rudi Garcia come allenatore del Napoli.