Conte-Napoli, l’annuncio: “Stracontento di venire, ma ad una condizione”

Sono giorni di fermento in casa Napoli, visto che il futuro di Rudi Garcia continua ad essere in bilico. Intanto Conte apre agli azzurri, ma ad una condizione.

L’avvio stagionale pessimo del Napoli targato Rudi Garcia sta portando il club a fare delle profonde riflessioni. La società non è contenta dell’operato svolto finora dall’allenatore francese, e approfittando della pausa del campionato a causa della sosta delle nazionali si sta valutando la sua posizione.

Il sogno di De Laurentiis si chiama Antonio Conte, ma l’allenatore ha mosso una richiesta particolare al presidente del Napoli.

Conte detta una condizione a De Laurentiis per firmare col Napoli

Dall’indomani della sconfitta rimediata in Serie A contro la Fiorentina, in casa Napoli sono iniziate a circolare voci insistenti sull’esonero di Rudi Garcia. All’inizio sembra del tutto certo l’esonero del tecnico, ma poi sono arrivate smentite secche. Difatti stando a quanto riportato da voci vicine al Napoli, Garcia sembrava confermato almeno fino alla sosta di novembre. Però da ieri sono riprese con insistenza le voci circa un suo possibile esonero.

L’allenatore francese rientrerà oggi a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti dopo alcuni giorni di riposo concessi alla squadra. Ma oggi sarà una giornata importante e rovente per il futuro di Garcia. Difatti oggi potrebbero arrivare ulteriori sviluppi sul futuro dell’allenatore francese, che continua ad essere sempre più in bilico. Qualora Garcia fosse esonerato ci sono già alcuni nomi sondati, tra cui Antonio Conte.

L’ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham è attualmente libero, ed è diventato il sogno di De Laurentiis per la panchina del Napoli. All’inizio l’ipotesi di un suo approdo a Napoli sembravano remote, ma col passare delle ore le probabilità che Conte si trasferisca in azzurro aumentano sempre più. In merito a questa situazione, alcuni aggiornamenti importanti sono stati portati dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.

Come annunciato dalla nota radio vicina al mondo Napoli, sarebbero continui i contatti tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte nelle ultime ore. L’allenatore pugliese avrebbero comunicato al presidente del Napoli la sua volontà di trasferirsi a Napoli per intraprendere questa nuova avventura. Allo stesso tempo però Conte ha dettato una condizione specifica a De Laurentiis per far si che accetti la proposta. Difatti Conte ha annunciato al presidente azzurro di voler avere pieni poteri, e soprattutto nessuna intromissione nel suo operato. Condizione chiara dunque dettata da Conte a De Laurentiis, visti i trascorsi del presidente con i passati allenatori.