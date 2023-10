Conte-Napoli, contatti in corso: aggiornamento dell’ultim’ora

Il nome di Conte continua ad essere accostato costantemente in orbita Napoli in caso di esonero di Garcia. Fabrizio Romano frena momentaneamente sulla trattativa.

La posizione di Rudi Garcia è sempre più in dubbio, e col passare delle ore aumentano le probabilità di un suo esonero. In casa Napoli si inizia a guardare verso altri allenatori, con il nome di Conte in pole.

Il giornalista Fabrizio Romano fà il punto sulla situazione, spiegando cosa risulta ad oggi tra le parti.

Il punto della trattativa tra Conte e il Napoli

Le prossime ore, o al massimo giorni, potrebbero essere decisivi per il futuro della panchina del Napoli. Fin dal suo approdo Rudi Garcia non aveva convinto la piazza, ed i risultati hanno alimentato ulteriormente questo scetticismo. Adesso la società sta valutando il suo esonero, ed allo stesso tempo si valutano alcuni profili.

In cima alla lista dei desideri del Napoli c’è Antonio Conte, sul quale Fabrizio Romano ha fatto il punto tramite un tweet: “Il Napoli si è rivolto formalmente oggi ad Antonio Conte. Seguiranno colloqui diretti per capire se può essere l’uomo giusto per sostituire Rudi Garcia. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa perché ci sono molti punti cruciali da discutere prima di avanzare con Conte”.

Dunque ad oggi secondo il noto giornalista non ci sarebbero stati ancora contatti diretti tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, ma giusto un colloquio formale. Adesso il Napoli deve prima prendere una decisione definitiva in merito a Rudi Garcia, e solo dopo si potranno intraprendere contatti seri con Conte.