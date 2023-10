Altro ribaltone al Napoli, firma un ex Juve al posto di Meluso

A pochi mesi dall’inizio del campionato, in casa Napoli si respira già aria di rivoluzione, che potrebbe essere non solamente tecnica.

Il futuro di Rudi Garcia è l’argomento principale della Napoli sportiva da almeno 3 giorni, nello specifico dalla giornata di lunedì mattina, quando il patron del club Aurelio De Laurentiis, ha tenuto un faccia a faccia con il tecnico transalpino.

Tanti, troppi i nodi da sciogliere, o meglio i punti dolenti: dalla classifica deficitaria, ad un rapporto con il gruppo che ha consegnato il terzo scudetto alla città mai decollato.

Da Kvaratskhelia a Genova, sino ad arrivare a Politano domenica sera, passando per Osimhen a Bologna e la bagarre Mario Rui-agente, Rudi Garcia sembra essere riuscito nell’impresa di inimarsi un intera piazza, piazza che fino a pochi mesi fa rappresentava un’isola felice.

Da Garcia a Meluso, tempo di rivoluzione?

Non è solamente però la testa di Rudi Garcia quella che potrebbe saltare, anche il neo direttore sportivo Meluso, che aveva l’arduo compito di non far rimpiangere l’attuale dirigente della Juventus Giuntoli, sarebbe finito nell’occhio del ciclone.

Questa sarebbe l’indiscrezione rilasciata sulle frequenze di Radio Radio da Enrico Camelio, che avrebbe addirittura avanzato una clamorosa news sul papabile sostituto di Meluso. De Laurentiis starebbe infatti valutando il profilo di Fabio Paratici, vecchia conoscenza della Juventus, per anni assoluto padrone del mercato bianconero al pari di Beppe Marotta.

Paratici è attualmente inibito dalla Corte Federale per il caso plusvalenze, essendo stato condannato a ben 30 mesi di squalifica che hanno costretto il Tottenham, ultimo club con cui ha lavorato, tra l’altro con risultati positivi, a rinunciare alle sue prestazioni da CFO.

Tale squalifica permarrebbe anche in caso di ingaggio da parte dei campioni d’Italia in carica, che non potrebbero far figurare Paratici come direttore spotivo, ma che attraverso un escamotage potrebbe inserire la figura di quest’ultimo in un ruolo dirigenziale o di consulente.

L’ultima opzione, permetterebbe addirittura la permanenza di Meluso, che però potrebbe interfacciarsi nel suo ruolo, alla prima chiamata in un club d’elite, con il supporto di una figura di spicco che è ormai esperta di determinati ambienti.

Per ora, giusto sottolinearlo, si tratta di indiscrezioni e nient’altro, ma con De Laurentiis non sarebbe impensabile un colpo di teatro o una minirivoluzione in un momento inaspettatamente complicato pe ril club partenopeo. Giuntoli alla Juventus, Paratici al Napoli, ciò che è certo è che questo avvincedamento sarebbe stato impensabile solamente qualche anno fa.