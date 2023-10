ULTIM’ORA – De Laurentiis su Garcia: “Stiamo vivendo un momento no”, poi la rivelazione sui due tecnici

Aurelio De Laurentiis ha parlato all’Università di Roma e nel suo discorso c’entra anche Rudi Garcia

Un momento davvero negativo per il Napoli che è stato sconfitto anche dalla Fiorentina. Idee confuse, giocatori che non seguono il proprio allenatore e difficoltà nel proporre il calcio che ha entusiasmato i tifosi durante la passata stagione con Luciano Spalletti in panchina.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nico Schira su Twitter, Aurelio De Laurentiis ci starebbe pensando molto seriamente per quanto riguarda l’esonero di Rudi Garcia.

Il discorso di ADL alla Luiss

Aurelio De Laurentiis è intervenuto questa mattina all’Università di Roma Luiss e ha spiegato di star vivendo un momento no insieme a tutta la sua squadra. Di seguito ecco riportate le sue parole.

Con Garcia sto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa, pedalare e lavorare. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore”.

La decisione dell’esonero quindi sembrerebbe imminente e se così non fosse le ore di Rudi Garcia a Napoli sarebbero davvero contate. Ora la fiducia è ai minimi storici.

De Laurentiis ha poi continuato affermando che prenderà le decisioni opportune quando sarà il momento di prenderle. Per questo, pare che al momento la decisione su Garcìa sia stata rimandata anche se pare che De Laurentiis non abbia più fiducia nel suo tecnico.

Il patron azzurro ha poi spiegato come qualsiasi altro allenatore che non conosce più il calcio italiano avrebbe fatto fatica.

“È inutile dare la colpa a nuovi interlocutori. Il calcio non è come un palazzo in costruzione, che se è ben costruito sei sicuro che non crolla. Nel calcio ci sono incidenti, malattie, espulsioni. Non è scritto da nessuna parte che ci siano delle soluzioni matematiche per vincere nello scudetto. Io credo che anche quest’anno fino alla fine ce la giocheremo”

De Laurentiis, poi, ha voluto assumersi le responsabilità della scelta di Garcìa e che è stato impossibilitato a stargli vicino in questi primi mesi a Castel Volturno.

De Laurentiis ha poi spiegato che il casting allenatore in estate è stato molto lungo. Il patron azzurro ha svelato come Thiago Motta non abbia voluto correre il rischio di sostituire Spalletti. Luis Enrique, invece, non lo aveva convinto nei primi contatti e De Laurentiis si è detto felice che non sia arrivato a Napoli dati i pessimi risultati al Psg.