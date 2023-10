Napoli fuori dalla Supercoppa: scontro totale con il calcio italiano

Scontro totale tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e la Lega Calcio, c’entra la Supercoppa italiana

Un avvio di stagione, quello dei partenopei, che ricorda ben poco l’annata precedente. Durante lo scorso campionato ogni cosa sembrava funzionare ed andare a gonfie vele: vittorie, bel gioco, apprezzamento della squadra a livello europeo, ottimo rapporto tra calciatori e allenatore ed una situazione di calma dirigenziale. A distanza di un anno, invece, tutto sembra essere cambiato. Dopo la deludente sconfitta subita allo Stadio Maradona contro la Fiorentina, le certezze riacquisite solo per poco sembrano andate perse. La posizione dell’allenatore sembra vacillare, ultimatum arrivato ieri della dirigenza.

De Laurentiis è preoccupato dell’andamento della squadra che, con questi risultati, rischia di faticare per trovare un posto nella prossima rivoluzionaria Champions League. Perdita di certezze, prestazioni deludenti, gestione dei cambi errata e mancanza di empatia con lo spogliatoio ed i giocatori chiave. Diverse sono state le reazioni di alcuni calciatori che hanno protestato in modo acceso dopo essere stati cambiati dal francese. Adesso la situazione in bilico fa pensare ad un nome per sostituire Garcia in corsa, tra gli indiziati ci sono Conte e Garcia. Intanto la società continua la sua protesta con la Lega per quanto riguarda la Supercoppa.

Rischio di rinuncia al trofeo

Secondo quanto è possibile leggere sfogliando l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sarebbe in protesta con la Lega Calcio. Il presidente partenopeo vuole che la Supercoppa italiana, quest’anno con un inedito format, si disputi in Italia e non in Medio Oriente.

In virtù anche degli scioccanti eventi che stanno sconvolgendo Israele ed i paesi Mediorientali, il presidente vorrebbe che questo trofeo venisse giocato nel nostro Paese. Da giorni, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, è in protesta per ottenere questo cambiamento.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il Napoli potrebbe decidere di rinunciare a giocare la Supercoppa italiana proprio per evitare di partire per Gedda, in Arabia Saudita, dove la competizione sarà in programma.

Il quotidiano spiega che questa è una seria possibilità ed, in caso di rinuncia, al posto dei partenopei potrebbe giocarla il Milan di Stefano Pioli, arrivato al quarto posto durante la passata annata di campionato. Una decisione che avrebbe del clamoroso ma che sicuramente sarebbe da non escludere. Intanto durante la sosta la società si riorganizzerà per il mese di ottobre dove Rudi Garcia dovrà convincere tutti per tenersi stretta la panchina dei campioni d’Italia.