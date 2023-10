Conte-Napoli, rivelazione in diretta: l’annuncio fa sognare i tifosi

Il futuro di Rudi Garcia al Napoli è sempre più in bilico: tra i tanti nomi fatti per sostituire il francese c’è anche quello di Antonio Conte.

Napoli-Fiorentina ha lasciato parecchi strascichi nell’ambiente partenopeo. Un’altra pesante sconfitta, la seconda in casa (terza considerando anche il match di Champions League con il Real Madrid) e tifosi che chiedono nuovamente l’esonero di Rudi Garcia.

Il Napoli sceso in campo al Maradona è lo stesso visto nelle uscite con Genoa, Braga e Lazio, tornando indietro di dieci passi dopo le belle prestazioni disputate con Udinese, Lecce e Real Madrid. Una situazione particolare che ha indispettito anche il presidente Aurelio De Laurentiis, adesso meno fiducioso dell’operato di Garcia.

Nonostante le tante voci delle ultime ore, la società sembra abbia deciso di confermare il tecnico francese sulla panchina del Napoli. Le prossime tre partite saranno però decisive: bisognerà vedere un cambiamento nei match contro Hellas Verona e Milan in campionato e, tra le due, Union Berlino in Champions League. Ecco perché De Laurentiis sta iniziando a sondare già altri profili e tra questi spunta anche il nome di Antonio Conte.

Conte Napoli, una speranza alimenta il sogno dei tifosi

Così come già successo in estate dopo l’addio di Luciano Spalletti, è iniziato nuovamente il casting allenatore per la panchina del Napoli. Sono tanti i nomi circolati nella giornata di ieri, tra cui quelli di Igor Tudor e Fabio Cannavaro che sembrerebbero i più quotati. Il sogno dei tifosi ha però il nome di Antonio Conte, rimasto libero dopo l’ultima esperienza al Tottenham terminata lo scorso marzo in seguito a dei risultati non soddisfacenti che crearono un ambiente ostile nei suoi confronti.

L’idea Conte è più che suggestiva, il Napoli avrebbe bisogno di un allenatore dal carattere forte e con immensa conoscenza della Serie A. Ci sono però diversi problemi legati a un suo possibile approdo sulla panchina azzurra. Uno di questi fattori che rende difficile l’operazione è legato allo stipendio: l’ex tecnico dell’Inter percepisce ingaggi superiori ai 10 milioni, una cifra che difficilmente Aurelio De Laurentiis possa garantirgli.

Eppure, come rivelato dall’opinionista e dirigente Enrico Fedele, potrebbe esserci una possibilità per il Napoli: il Decreto Crescita. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte: “Non c’è problema economico se arriva dopo il 31 ottobre, perché da novembre si potrebbe usufruire del Decreto Crescita, abbassando i costi del suo stipendio. Se volesse un minimo di 10 milioni, potrebbe arrivare al Napoli con il Decreto Crescita per circa 13-14 lordi. Se invece il Napoli volesse pagarlo una decina, potremmo ipotizzare un netto da 7 milioni per un lordo da circa 9,5″. Un’ipotesi di difficile realizzazione, ma che ha alimentato i sogni del tifo partenopeo.