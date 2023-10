Conte divide i tifosi del Napoli: il gesto fa discutere tutti

Ore decisive per la panchina azzurra, il futuro di Rudi Garcia appare sempre più in bilico, con il futuro del francese lontano da Napoli.

Ore di riflessione in casa Napoli, il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, già nella mattinata di ieri aveva avuto un fitto colloquio con il tecnico francese, Rudi Garcia, a seguito della pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Un k.o che ha portato con se strascichi, per il posizionamento in classifica, ma particolarmente per una gestione tecnica che dopo qualche passo avanti è tornata drasticamente in fase di regressione.

Garcia sembra non avere in mano il proprio spogliatoio, con i calciatori azzurri che si sono man mano alternati in sceneggiate plateali attraverso cui hanno contestato le scelte tecniche e tattiche che per onor del vero non hanno convinto la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori. Se a ciò si aggiunge uno score deficitario, fatto di sole quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte nelle prime otto uscite stagionali, l’immagine che ne viene fuori non può che essere quella di un team ed annesso tecnico in palese difficoltà.

L’ombra di Antonio Conte su Garcia

Tudor, il traghettatore Mazzarri, sono stati vari i nomi accostati al Napoli nelle ultime 24 ore, una sorta di dejavu che ha ricondotto a questa estate, quella dei famosi “40 nomi” valutati dal patron De Laurentiis.

Nonostante ciò, tra questi, quello di Antonio Conte, vecchio pallino del patron dei campioni d’Italia in carica, pare quello attualmente più concreto.

Di questo avviso l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che attraverso i propri canali social ha reso nota questa sera la notizia di un’apertura dell’allenatore pugliese, specificando che nel caso in cui si trovasse un accordo, la panchina di Garcia, definita come “Appesa ad un filo”, salterebbe definitivamente.

Nel mentre, l’ex allenatore di Inter e Tottenham, ha preso parte alla festa organizzata dalla Juventus questa sera in onore del centenario della presidenza della famiglia Agnelli. Intercettato proprio da Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport Conte ha così chiosato sull’interessamento del Napoli:

“Quando mi sono separato dal Tottenham ho fatto una scelta chiara dedicandomi alla famiglia, poi in questo ambiente come sai può succedere qualsiasi cosa improvvisamente. Napoli? Bisogna avere sempre grande rispetto, godiamoci questa bellissima serata”.

L’ex allenatore, tra gli altri, dell’Inter si è presentato all’evento insieme alle altre ex leggende juventine indossando la maglia della Juve di quest’anno, permettendo la diffusione di una foto che stride un po’ con le voci che lo vedono sempre più vicino all’azzurro del Napoli.