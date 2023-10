Caso Supercoppa, la Fiorentina prende posizione dopo i rumors: la risposta al Napoli

La Supercoppa Italiana è nel caos, la Fiorentina rinuncia al trofeo? Arriva la posizione sulla vicenda dal club viola.

Il Napoli è in profonda crisi. Gli azzurri, dopo alcune prestazioni incoraggianti, che hanno portato un po’ di pace contro Udinese, Lecce e Real Madrid sono crollati in casa contro la Fiorentina. I ragazzi di Rudi Garcìa, per l’ennesima volta in questa stagione, si sono mostrati senza una chiara idea di gioco e senza compattezza difensiva. Tutto quanto di buono fatto nelle ultime settimane, sembra essere stato cancellato in soli 90 minuti.

I tifosi del Napoli chiedono a gran voce l’esonero di Garcìa. Aurelio De Laurentiis sta facendo le sue valutazioni circa il futuro del tecnico francese. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di Antonio Conte. Con l’ex tecnico di Juventus e Inter ci sarebbe un profondo cambio di rotta dato che negli anni ha preferito adottare il 3-5-2 e il 4-3-3.

Contro la Fiorentina, oltre ad un Napoli ben distante da quello che ha dominato il campionato lo scorso anno, è andato in scena anche un evento curioso. Prima del calcio d’inizio, le due squadre si sono schierate a centrocampo. In tutto lo stadio Maradona avrebbe dovuto suonare l’inno della Serie A, ma così non è stato. Al suo posto è stato riprodotto ‘O Sole Mio, nota canzone partenopea. Questo ha generato la reazione della Lega Serie A che è pronta a punire il Napoli per quanto accaduto.

Quello che è successo, però, non è stato casuale. Il Napoli ha scelto deliberatamente di non far suonare l’inno della Serie A, come segno di protesta contro la Supercoppa Italiana.

Caos Supercoppa, la posizione della Fiorentina

Nelle ultime ore, infatti, è esploso il caos attorno alla Supercoppa Italiana di quest’anno. Il trofeo si giocherà in Arabia Saudita e le date sono cambiate pochi giorni fa. Inizialmente, il mini torneo tra Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina si doveva giocare dopo l’epifania, mentre ora è stato spostato a fine gennaio.

Oltre al Napoli, in molti credevano che alla protesta contro la Supercoppa si aggiungesse anche la Fiorentina. In molti, infatti, hanno ipotizzato che i partenopei e i viola potessero disertare la Supercoppa del prossimo gennaio.

Così, invece, non sarà. Secondo quanto fatto trapelare dalla dirigenza della Fiorentina nelle ultime ore, pare che il club toscano non abbia alcuna intenzione di rinunciare alla Supercoppa Italiana. La società afferma che non c’è nessun rischio che la squadra possa disertare il torneo e come sia profondamente infastidita per queste voci prive di fondamento.