Accostato al Napoli: “Si ritira dal calcio”, l’annuncio a sorpresa

La Serie A si avvia verso il termine, con l’ultima giornata che si disputerà questo weekend. Intanto arriva l’annuncio a sorpresa su un obiettivo del Napoli, che si ritira dal calcio.

Manca veramente poco alla chiusura della Serie A 2023/2024, con soli 90′ minuti che separano le squadre dalla conclusione di quest’annata. Diversi verdetti son stati già definiti, mentre altri emergeranno da questa ultima giornata di Serie A che partirà giovedì e si concluderà domenica.

In casa Napoli si cerca ancora il prossimo allenatore, che poi dovrà dare indicazioni anche in ottica calciomercato. Intanto arriva l’annuncio circa il ritiro dal calcio di un profilo accostato al Napoli.

Era stato accostato al Napoli, ma arriva il ritiro: l’annuncio

Sono giorni roventi per molti club, visto che ci si avvicina all’ultima e decisiva giornata di campionato. In casa Napoli si attende di scoprire se ci saranno ancora speranze per un’eventuale posto in Conference League, o se la prossima stagione gli azzurri non disputeranno coppe europee. Il presidente De Laurentiis è al lavoro da vari mesi per scegliere il prossimo allenatore del Napoli, ma non c’è ancora nulla di fatto. Sono diversi i nomi accostati al Napoli, tra cui nelle ultime ore c’è anche Claudio Ranieri. Pochi istanti fa è arrivato un annuncio importante sul futuro del tecnico italiano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Ranieri ha comunicato la decisione di lasciare il Cagliari a fine stagione, ma anche il suo ritiro dal calcio.

Si spengono dunque le possibilità di un approdo di Ranieri al Napoli, visto che il tecnico ha deciso di chiudere definitivamente la sua carriera nel mondo del calcio.