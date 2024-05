Doppio addio in casa Napoli: pressing di mercato dalla Serie A

Lo scorso mercato estivo, al Napoli è arrivato Natan, ma il difensore brasiliano non è riuscito ad imporsi. Spuntano due squadre di Serie A interessate al difensore brasiliano.

Nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato ci si aspettava un Napoli molto attivo, ma il club partenopeo ha deluso le aspettative che si erano poste dopo la conquista dello scudetto. Difatti in estate non fu svolto un mercato all’altezza, ed i risultati si son visti in campo.

Il futuro di due azzurri è seriamente a rischio, con dei club di Serie A in forte pressing. La dirigenza è pronta a valutare la doppia cessione.

Mercato Napoli, possibile cessione per due azzurri: diversi club di A alla finestra

In casa Napoli prosegue la rivoluzione in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo, si passerà alle operazioni di calciomercato. Il Napoli è chiamato a fare delle scelte piuttosto importanti, visto che si valuterà attentamente la posizione di ogni singolo giocatore. In bilico ci sono anche coloro che sembravano essere gli intoccabili, e di conseguenza il rischio di una cessione c’è per tutti. Nel corso di questa stagione ci si aspettava qualcosina in più da Natan, ma il difensore brasiliano non ha praticamente più visto il campo nel girone di ritorno.

Il futuro di Natan potrebbe essere lontano da Napoli, con due club di Serie A che sarebbero pronti ad acquistarlo. La stessa sorte potrebbe toccare anche ad Alex Meret, che dopo tanti anni potrebbe salutare il Napoli. Come annunciato da Fabio Cannavo a Radio Kiss Kiss Napoli, Natan sarebbe finito nel mirino di Monza ed Hellas Verona, mentre il Bologna starebbe valutando Meret in caso di addio di Skorupski. Il difensore brasiliano è sempre più lontano dal Napoli, e di conseguenza diversi club stanno mostrando il loro interesse in vista del mercato estivo. Per quanto riguarda Meret, si saprà qualcosa in più nelle prossime settimane, ma l’addio sembra quasi certo.

Il futuro di Natan potrebbe però ancora cambiare. Difatti molto dipenderà dal prossimo allenatore del Napoli, che eventualmente valuterà Natan nel ritiro estivo prima di decidere per la permanenza o la cessione. Per Natan c’è quindi ancora una chance di permanenza al Napoli, anche se le percentuali sono basse. Difatti ad oggi è molto probabile che il difensore brasiliano venga ceduto in prestito, o a titolo definitivo in caso di offerta congrua. Invece per Meret l’addio sembra vicino, visto che non ha convinto in questa stagione. Inoltre il suo agente aveva già fatto sapere che in caso di mancato rinnovo, si sarebbe valutata la cessione. Si prospetta dunque un doppio addio in casa Napoli, con Natan e Meret pronti a dire addio.