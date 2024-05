Futuro a Napoli per Gaetano e Folorunsho? L’agente scioglie ogni dubbio

I due azzurri, Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho si son messi in mostra in Serie A lontani da Napoli. Arriva l’annuncio dell’agente sul futuro dei suoi assistiti.

Nel corso di questa stagione, il Napoli ha ceduto in prestito diversi dei suoi giovani promettenti, in modo che potessero esprimersi in altri contesti. Diversi si son messi in mostra, mentre altri hanno deluso quelle che erano le aspettative del club.

In particolare, hanno colpito maggiormente Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho, le cui prestazioni non sono passate inosservate. L’agente dei due giocatori di proprietà del Napoli si è esposto sul loro futuro nella prossima stagione.

L’agente di Gaetano e Folorunsho si espone: l’annuncio sul futuro dei due tesserati del Napoli

La sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli sotto vari punti di vista. Dopo questa stagione deludente e complicata, gli azzurri dovranno rivedere molto i loro piani in vista della prossima annata. De Laurentiis prosegue la sua ricerca al prossimo allenatore del Napoli, con il nuovo DS Manna pronto ad operare sul mercato. In casa Napoli sarà valutata attentamente la situazione di vari tesserati, tra cui anche dei vari giovani rientrati dal prestito.

Gaetano e Folorunsho si son messi in mostra con le maglie di Cagliari ed Hellas Verona, trascinandole alla salvezza in queste ultime giornate. Il loro futuro potrebbe essere al Napoli, ma si potrebbe valutare anche la cessione visto che ci sarà da rifondare. A parlare del futuro dei due è il loro agente, Mario Giuffredi, che è intervenuto ai microfoni di TvPlay:

“Gaetano e Folorunsho dovevano esplorare la Serie A e capire se questa categoria potevano farla o meno. Era giusto capirlo lontano da Napoli. Hanno fatto un percorso che ha dimostrato di essere giocatori forti. Possono tornare a Napoli ed essere protagonisti”.

I due giocatori di proprietà del Napoli si son affermati in Serie A dopo le ottime cose mostrate in Serie B, e per loro si presuppone la permanenza in azzurro. A testimoniare la crescita dei due è anche la pre convocazione ricevuta da entrambi da Luciano Spalletti in vista di Euro2024. Il Commissario Tecnico dell’Italia ed ex allenatore del Napoli conosce perfettamente le qualità dei due centrocampisti, e il loro exploit è stato premiato da Spalletti. Staremo a vedere se per almeno uno dei due ci sarà l’opportunità di far parte della spedizione degli azzurri in Germania, o se tutto sarà rimandato ai prossimo impegni della Nazionale. Intanto quel che è certo e che sia Gaetano che Folorunsho potrebbero essere i protagonisti del Napoli nella prossima stagione.