Caso Supercoppa, duro sfogo di De Laurentiis: avete sentito?

Aurelio De Laurentiis alla Luiss esce allo scoperto: non solo l’esonero di Garcìa, la verità sulla Supercoppa.

Oggi all’Università Luiss di Roma si è tenuto un evento organizzato da Inpiù. All’evento è intervenuto anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. In molti si aspettavano che il presidente del Napoli rompesse il silenzio in merito al futuro di Rudi Garcìa.

Il numero 1 azzurro ha spiegato come la fiducia in Garcìa si sia ormai esaurita e che molto presto potrebbe esserci un cambio di rotta.

Oltre al futuro di Garcìa, De Laurentiis ha parlato anche della tanto discussa Supercoppa Italiana, che si giocherà in Arabia il prossimo gennaio.

Nelle ultime ore si è parlato tantissimi di un tentativo di boicottaggio da parte del Napoli verso le Supercoppa Italiana.

De Laurentiis, sul torneo che è stato spostato a fine gennaio, ha affermato che l’Arabia Saudita dovrebbe regolarizzarsi sui diritte delle donne e dei lavoratori.

Oltre a ciò, quello che preme maggiormente il presidente azzurro è quanto sta avvenendo in Israele negli ultimi giorni.

Di seguito le sue parole:

Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate’”.