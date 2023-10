Adani “smaschera” una clamorosa gaffe di Garcia: dopo il Real Madrid

L’ex calciatore, ora telecronista, opinionista e streamer sulla BoboTv, fa notare ai tifosi un episodio su Rudi Garcia.

Un momento sicuramente difficile per il Napoli e per Rudi Garcia la cui posizione, nelle ultime ore, è fortemente a rischio. La sconfitta del Maradona contro la Fiorentina ha fatto correre la dirigenza ai ripari. Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis starebbe già cercando di entrare in contatto con il possibile sostituto. Il rapporto con i calciatori all’interno dello spogliatoio è il campanello d’allarme più grande. Dopo le tante scenate viste durante le sostituzioni sembra che la squadra non segua più il proprio allenatore e che sia in disaccordo con le sue scelte.

A questo problema (grande) va aggiunta una mancanza di lucidità offensiva e difensiva che, contro Lecce e Udinese, pareva essere risolta. Il Napoli invece continua a faticare sul piano fisico e tattico sia in Champions League che in campionato dove ora si trova a sette punti dalla vetta. Al momento, stando a quanto riportato dall’Ansa, il futuro di Rudi Garcia sembra essere segnato. Il francese ha una fiducia a tempo limitato e al primo errore grave scatterebbe l’esonero. Sarà l’ultima chance per l’allenatore azzurro che non dovrà fallire in nessuna dei prossimi impegni tra Verona, Union Berlino e Milan.

“Garcia ha detto una bugia”

Intanto, vista la situazione molto calda in casa Napoli, si è parlato del momento negativo dei partenopei anche nella famosa trasmissione Twitch BoboTv. Un particolare, abbastanza chiaro, era sfuggito ai tifosi del Napoli poco dopo la partita contro il Real Madrid in Champions.

A far notare l’episodio incriminato, in cui c’entra Garcia, è stato Lele Adani il quale ha raccontato di un bugia (in buona fede) detta dall’allenatore francese ai microfoni di Sky Sport. Poco dopo la partita contro i blancos, in zona mista, a Garcia è stata chiesta spiegazione sul cambio di Matteo Politano, il calciatore che sembrava più in palla contro gli spagnoli.

Il tecnico francese ha spiegato di averlo cambiato in quanto lo stesso esterno italiano fosse stanco già dopo il primo tempo. Qui l’allenatore dice di aver inserito Elmas di modo che, puntando Camavinga già ammonito, avrebbe potuto fargli finire la partita anzitempo.

“Il problema – spiega Adani alla BoboTv – è che Politano è stato cambiato per Elmas al minuto 70′ e che Camavinga è uscito al 64esimo”. Insomma questo fa capire quanto l’allenatore, magari anche in buona fede, sia in totale confusione sopratutto al momento delle sostituzioni, uno degli argomenti più caldi del suo Napoli.