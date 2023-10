“Garcia è il punto debole”, Chiariello una furia: i tre grandi problemi del Napoli

Le parole dell’opinionista dopo la disfatta casalinga degli azzurri.

Arriva la seconda sconfitta in campionato per il Napoli, fermato da una Fiorentina in ottima forma. La prima rete che ha determinato il momentaneo svantaggio azzurro è arrivata al settimo minuto di gioco, con Josip Brekalo che ha trovato la gioia del gol per la prima volta in quest’edizione di Serie A. Il pareggio partenopeo è arrivato, allo scadere del primo tempo, grazie a Victor Osimhen che ha realizzato il rigore scaturito da uno sciagurato retropassaggio di Fabiano Parisi per Terracciano, costretto al fallo sull’attaccante nigeriano.

Dal rientro in campo dagli spogliatoi per il secondo tempo, si è vista solamente una squadra e non è stata il Napoli. I toscani hanno comandato la gara grazie ad una grande attenzione in fase difensiva che non ha lasciato scampo ai partenopei che, al contrario, si sono dimostrati poco concentrati. A dimostrazione di ciò, c’è la rete di Giacomo Bonaventura che si è trovato da solo in area di rigore, non ricevendo alcuna opposizione dalla retroguardia napoletana che lo ha lasciato insaccare il pallone alle spalle di Meret. Discutibile anche la gestione dei cambi di Rudi Garcia che a cuor leggero rinuncia, in una situazione di svantaggio, a Victor Osimhen. Al termine della gara sono arrivati anche i fischi del popolo partenopeo, fin troppo deluso dalla squadra Campione d’Italia.

Chiariello: “Siamo molto vicini alla fine”

Il passo falso con i viola ha mandato su tutte le furie i tifosi napoletani, polemici soprattutto con il mister Rudi Garcia. Alle critiche verso il francese si è aggiunto Umberto Chiariello, opinionista televisivo che durante il suo editoriale si è scagliato contro l’ex tecnico dell’Al-Nassr.

Di seguito quanto riportato: