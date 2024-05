È stato il vice di Klopp, Pepijn Lijnders è stato appena ufficializzato come nuovo allenatore

Molti top club cambieranno allenatore a fine stagione. Lo storico vice di Jurgen Klopp, Pepijn Lijnders è stato appena ufficializzato da un club come nuovo allenatore.

Al termine della stagione, si prospetta un gran valzer della panchine in tutta Europa. Difatti non solo in Italia ci saranno diversi cambi di guida tecnica, ma anche tra i vari club dell’Europa. Diversi mesi fa, Jurgen Klopp ha annunciato l’addio al Liverpool per prendersi un periodo sabbatico.

Il tecnico tedesco poteva essere un nome per il Napoli, che continua la sua caccia al prossimo allenatore. Intanto arriva l’annuncio a sorpresa del club, che ufficializza il vice di Klopp, Pepijn Lijnders come nuovo allenatore.

Pepijn Lijnders ufficializzato come nuovo allenatore: è stato il vice storico di Klopp

Da diversi mesi, in casa Napoli non si fa altro che discutere su chi sarà il prossimo allenatore. Dopo aver avuto Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona in panchina, il presidente De Laurentiis è chiamato ad una nuova scelta importante per la guida della squadra. Tra i tanti sogni che si sono ipotizzati nei mesi scorsi c’è stato anche Jurgen Klopp, che a fine stagione ha deciso lascerà il Livepool. L’allenatore tedesco però non si lancerà in una nuova avventura, ma ha deciso di prendersi un periodo sabbatico.

Nella giornata odierna, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata l’ufficialità di un club sul prossimo allenatore. Tramite i propri social, gli austriaci del Salisburgo hanno annunciato Pepijn Lijnders come prossimo allenatore della squadra. Il tecnico olandese non è altro che lo storico vice di Jurgen Klopp nel periodo al Liverpool. Lijnders era al Liverpool dalla stagione 2018/2019, quando fu proprio Klopp a volerlo come suo vice. L’allenatore olandese aveva fatto sapere che se ne sarebbe andato insieme al tecnico tedesco, ed è arrivata a sorpresa la chiamata come allenatore e non più da vice. Nella prossima stagione, Pepijn Lijnders guiderà gli austriaci del Red Bull Salisburgo, che lo hanno annunciato ufficialmente tramite il loro account X.

Dunque dopo diverse stagioni vissute da vice allenatore, soprattutto accanto a Jurgen Klopp al Liverpool, per Lijnders è arrivato il momento del salto in grande. Il tecnico olandese ha avuto l’occasione di poter lavorare al fianco di uno dei migliori allenatori dell’ultimo decennio, e quindi di prendere innumerevoli spunti. Staremo a vedere se in questa avventura al Salisburgo, Lijnders proporrà un calcio simile a quello di Klopp al Liverpool, o se vorrà dare una sua personale ideologia di calcio alla squadra austriaca.