Nuovo difensore, l’agente svela: “Sembra Bremer, stiamo parlando con il Napoli”

Con il termine della stagione ormai imminente, aumentano i discorsi inerenti al calciomercato. Per il Napoli torna di moda un vecchio obiettivo per la difesa, su cui si è esposto l’agente.

La stagione del Napoli non è stata sicuramente come tutti se la sarebbero aspettata, anche vista la maniera schiacciante in cui è stato vinto lo scudetto nell’annata precedente. Purtroppo gli azzurri hanno avuto un tracollo spaventoso, e il termine della stagione imminente sembra quasi una manna dal cielo.

In estate ci sarà una grande rivoluzione in casa Napoli, con il mercato che sarà cruciale per le ambizioni dei partenopei nella prossima stagione. Sono tanti i nomi seguiti dagli azzurri, e l’agente del giocatore conferma l’interesse del Napoli per il vecchio obiettivo di mercato.

Mercato Napoli, ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo: le parole dell’agente

In casa Napoli ormai non si fa altro che attendere il termine di questa stagione nefasta, in cui è a rischio anche la qualificazione in Conference League. Per chiudere quest’annata complicata restano da disputare solamente le ultime due giornate di Serie A, in cui il Napoli proverà a dare il massimo per poter sperare ancora nella qualificazione ad una competizione europea. Mentre lo staff tecnico e la squadra sono concentrati sul campo, la dirigenza è già al lavoro in vista del calciomercato estivo.

Ci saranno notevoli cambiamenti nel Napoli, con diversi azzurri sul piede di partenza per far spazio a nuovi giocatori. Servirà un intervento massiccio su gran parte dell’organico, con il focus principale sul reparto difensivo. Sul taccuino dei dirigenti ci sono già diversi difensori, e in queste ore c’è stato un ritorno di fiamma. Si tratta di Rayyan Baniya, difensore del Trabzonspor, su cui l’agente Giovanni Bia s’è esposto ai microfoni di Radio CRC:

“Baniya è stato convocato dalla Nazionale turca, ed è sulla bocca di tanti. Attualmente però non su quella di De Laurentiis, con cui c’è qualche chiacchiera, ma ancora nulla di concreto. Baniya piaceva molto a Giuntoli, e quindi non so se ora il Napoli è ancora interessato a lui, vedremo. È come Bremer, non eccelso tecnicamente, ma può giocare sia a destra che a sinistra nella difesa a 3, visto che Baniya è velocissimo”.

Il difensore turco è stato già accostato al Napoli nelle scorse sessioni di mercato, ma poi non s’è concluso l’affare con il Trabzonspor. Gli azzurri stanno monitorando vari profili per la difesa, e tra questi c’è anche Baniya. L’agente del difensore turco ha confermato di aver avviato i dialoghi col Napoli, che però sono fermi a qualche informazione generica e non una trattativa vera e propria. Staremo a vedere se il Napoli deciderà di portare in Italia il difensore turco, ma ciò dipenderà anche dalla volontà del prossimo allenatore degli azzurri.