Esonero Garcia? Riflessione di De Laurentiis: nome a sorpresa per il possibile sostituto

Da qualche minuto stanno circolando con insistenza le voci su un possibile esonero di Rudi Garcia. Addirittura inizia a circolare la voce sul possibile clamoroso sostituto del francese.

Nel primo pomeriggio in casa Napoli si è accesa clamorosamente l’ipotesi del possibile esonero di Rudi Garcia. Sono ore di riflessione, con De Laurentiis giunto ad un bivio già decisivo.

Intanto inizia ad esserci già il toto allenatore in caso di esonero di Garcia, con un ex Napoli in pole al momento.

Ipotesi esonero per Garcia, si valuta Cannavaro come successore

Dopo la brutta sconfitta incassata ieri contro la Fiorentina, in casa Napoli è scattata l’ora delle riflessioni. I primi quattro mesi al Napoli di Rudi Garcia sono stati fin qui abbastanza disastrosi, con l’allenatore francese in grande difficoltà nella gestione della squadra e non solo. Per questo De Laurentiis sta prendendo in considerazione l’ipotesi di esonerare Garcia.

Stando a quanto riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, l’idea di De Laurentiis sarebbe quella di proseguire ancora con Garcia, auspicando in un cambio di rotta fin dai prossimi impegni. Allo stesso tempo però sono molteplici i dubbi già palesati dal francese in questo avvio di stagione. Intanto nel vertice avvenuto oggi con l’allenatore all’Hotel Parker’s non era presente Aurelio De Laurentiis, ma probabilmente qualche dirigente.

Il momento per un cambio sarebbe ideale anche perché con la sosta delle nazionali un nuovo eventuale allenatore avrebbe modo di preparare il prossimo impegno con calma e serenità. Come riporta lo stesso De Maggio inizia a circolare insistente la voce di un possibile approdo di Fabio Cannavaro sulla panchina del Napoli in caso di esonero per Garcia.

In questo momento di caos in casa Napoli iniziano a circolare molteplici nomi attorno alla panchina azzurra. Difatti come riporta TuttoMercatoWeb nella lista di De Laurentiis ci sarebbe anche Igor Tudor, con cui ci sarebbe già stato già addirittura un primo contatto. Al momento sono solo rumors, ma già in giornata potrebbero arrivare degli sviluppi sul futuro della panchina del Napoli.